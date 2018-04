Zidane y las semis de Champions: “No vamos a cambiar nada contra Bayern”

EFE

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, tras el empate del cuadro merengue ante el Athletic Club en el Santiago Bernabéu, hizo autocrítica en una Liga que ha perdido el interés para su equipo y se centró en el duelo ante el Bayern de semifinales de la Liga de Campeones.

🎙⚽Zidane: "Nos queda un final de temporada muy bonito y hay que pensar en la semifinal"#RMLiga | #HalaMadrid pic.twitter.com/mjn0sJnBVW — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 18, 2018

"La liga este año ha sido un problema, sobre todo en casa. Hoy hicimos cosas buenas y hay que pensar en positivo porque tenemos un final de temporada muy bonito y tenemos que pensar en nuestra semifinal. Llegamos bien físicamente y a nivel de juego, de resultados menos. Mentalmente estamos bien, dos partidos regulares no van a cambiar nuestro positivismo", dijo.



"Ahora tenemos que descansar y tendremos cinco entrenamientos antes del partido del miércoles, pero no vamos a cambiar nada. Nos prepararemos bien y daremos todo. Tenemos una semifinal y vamos a ir a muerte para defender nuestro título, no vamos a inventar nada".