EFE

Pese a la victoria (1-2) contra el PSV Eindhoven con el que su equipo se ha clasificado como primero del Grupo B, el entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, admitió que fue un partido "demasiado abierto".



"Posiblemente hemos concedido demasiado. Ha sido un partido demasiado abierto. Las ocasiones han llegado en situaciones extrañas, en las que ellos han ido alimentando las ocasiones, pero también se veía que transmitíamos peligro", analizó el técnico del equipo azulgrana.



Valverde calificó el encuentro de "difícil y complicado para jugar", si bien recordó que su equipo en el segundo tiempo "se ha hecho con el encuentro" hasta el tanto de Luuk de Jong, en el último tramo de partido.

"En el comienzo del partido hemos sufrido en la salida de juego, estaban muy pendientes de presionarnos y hemos mostrado inseguridad. El campo estaba peligroso para jugar y teníamos complicaciones. En el segundo tiempo hemos conseguido los goles y después nos han apretado mucho con los lanzamientos largos de De Jong", apuntó.



Asimismo, explicó los motivos por los que su equipo acabó el partido sufriendo: "Hay momentos en los que está claro que depende de cómo se ponga tienes que sufrir y tirarlo adelante. El PSV nos ha hecho el 1-2 y nos ha empezado a colgar balones. No queremos dar un paso atrás en esa situación y tienes que luchar contra la inercia que te lleva atrás y, a veces, no es fácil".



Preguntado por el partido de Ousmane Dembélé, se mostró satisfecho con el partido del francés, aunque señaló que en un equipo como el Barcelona el "run-run con todos nosotros no se va a terminar nunca".



Valverde también se refirió al francés Samuel Umtiti, que se quedó fuera de la convocatoria tras recaer de las molestias en su rodilla. "Vamos a ver cómo está mañana y veremos. Lo que sería interesante es que pasara un poco el tiempo y ver qué tal está", zanjó.