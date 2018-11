EFE

Santiago Solari, técnico del Real Madrid, mostró su alegría por el triunfo en Roma (0-2) que da matemáticamente el primer puesto de grupo en el pase a octavos de final de su equipo y dijo que "era importante levantarse rápido" después del tropiezo liguero frente al Eibar.



"Era importante levantarse rápido y los jugadores demostraron un gran sentido de la responsabilidad. Estamos contentos", aseguró en rueda de prensa.

"Los partidos duran 90 minutos y creo que lo hemos sabido madurar. Lo trabajamos en la primera, es cierto que tuvieron una ocasión al final con un error nuestro de los que cambian el signo de los partidos, pero hicimos lo que teníamos que hacer para conseguir lo de la segunda cuando fuimos más precisos", analizó.



Solari destacó a varios de sus futbolistas empezando por el galés Gareth Bale. "El compromiso de Bale es evidente, no solo en el partido de hoy porque hizo el gol y por como jugó el segundo tiempo, también el trabajo que hizo en Eibar aunque no le salieron las cosas, pero su compromiso estaba ahí".



Celebró el buen partido de Marcos Llorente. "Se entrena siempre bien, es un profesional estrictamente, un ejemplo y por eso está tan bien y pudo jugar así. Me pone contento que haya demostrado que Casemiro tiene un reemplazo en esa posición específica y que lo puede hacer a la altura de esta camiseta".



Y terminó con Lucas Vázquez y Karim Benzema. "Lucas es un trabajador de la banda incansable, ataca y defiende los 90 minutos, también es un reflejo de como se entrena. Karim es un jugador increíblemente generoso en los esfuerzos y por como ayuda a los compañeros con su juego".