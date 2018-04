Piqué hubiera preferido no recibir gol de la Roma

EFE

Gerard Piqué aseguró tras el triunfo del Barcelona sobre el Roma 4-1 en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, que "lo mejor habría sido no encajar", lamentando el tanto recibido y descartó que la suerte estuviese de su lado por los dos goles en propia puerta que se marcó su rival.



"Hemos hecho un buen partido. Lo mejor habría sido no encajar pero no nos quejamos, vamos con buena renta a la vuelta. Ahora hay que descansar, preparar primero el partido del Leganés y luego la vuelta", dijo en Bein.





"Ha habido varios palos a favor nuestro que podían haber entrado y no han entrado. No es factor suerte pese a los goles en propia puerta. Son porque apretamos y el balón está más su área que en la nuestra", añadió.



Piqué destacó el nivel mostrado por el Roma. "Es un buen equipo, pensaban que era el más asequible de las eliminatoria pero han venido y han plantado cara, han jugado buen fútbol, más defensivo de lo que pensábamos pero teniendo ocasiones a la contra".



Por último, mostró las esperanzas de luchar por el 'triplete'. "Intentamos hacer nuestro trabajo para intentar llegar lo más lejos posible y estar en mayo con opciones a todo. Estamos en Liga en buena posición y en la Copa en la final, la temporada está siendo muy buena"