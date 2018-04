Montella apela al orgullo para darle opciones al Sevilla en Munich

EFE

El técnico del Sevilla, Vincenzo Montella, admitió tras perder 1-2 con el Bayern de Múnich, en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, que "las opciones para la vuelta son pocas", pero que irán al Allianz Arena, el 11 de abril, "con el mismo orgullo o más" con el que han jugado este martes.



"Es una lástima que hayamos encajado el primer gol por un balón desviado" por un jugador de su propio equipo, lamentó en la sala de prensa del Ramón Sánchez Pizjuán el entrenador sevillista.





El napolitano reconoció que "el Bayern ha tenido más el balón, pero no ha creado peligro", y dijo que la segunda parte fue "más igualada", pero que el Sevilla no tuvo "la misma fuerza" que en la primera "para atacar a la contra".



A pesar de la derrota, Montella afirmó que le "ha gustado" su equipo y que, aunque terminó "con poca energía física", tuvo "una fuerza mental importante para intentar empatar" en los últimos veinte minutos, algo que habría sido "merecido".



"Con la misma fuerza mental tenemos que ir a Múnich. El fútbol es impredecible, recalcó el preparador italiano, que destacó la "reacción" de su equipo en el último tramo del segundo tiempo por "un espíritu de orgullo" que le ha "gustado mucho".



Reiteró que es "una lástima" que los dos goles encajados hayan llegado por sendos rebotes en jugadores del Sevilla y subrayó sobre la titularidad del meta David Soria, en lugar de Sergio Rico, que "siempre" toma "decisiones de forma ponderada" en relación con lo que ve y que consideró que "era el día adecuado para darle la oportunidad a David".



"Está entrenando muy bien, es un portero fiable, siempre lo ha sido, incluso ha ganado una Liga Europa", aseveró Montella, que restó importancia al desgaste físico de su equipo al valorar que acabó atacando "en el campo rival ante un equipo de este nivel".



Añadió que han "sufrido un poco hasta la mitad de la segunda parte, pero sin ocasiones en contra", dijo que no agotó los cambios por si Jesús Navas tenía algún problema y resaltó que "el fútbol es muy bonito porque no hay una prueba en contra" para lo que cada uno pueda opinar