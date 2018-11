EFE

Con más goles que fútbol, pero con la gran actuación de Leo Messi en el segundo tiempo, el Barça cerró su clasificación como primero de grupo tras derrotar al PSV Eindhoven (1-2) con lo que disputará la vuelta de octavos de final de la competición en el Camp Nou.



El Barça ganó después de tres partidos sin hacerlo (Inter, Betis y Atlético de Madrid), pero su juego no convenció. Con muchos errores en el pase, el PSV dispuso de unas cuantas ocasiones para batir a Ter Stegen, pero sólo de Jong logró descontar con un gran remate de cabeza en el minuto 85.



Al Barça le costó mucho entrar en materia y el PSV tuvo el control de la situación especialmente en el primer tiempo, periodo en el que remató hasta tres veces a los palos de la meta de Marc André ter Stegen.

⏰ ¡Final del partido!

⚽ PSV Eindhoven 1-2 FC Barcelona

👟 Luuk de Jong / Messi & Piqué

🙌 ¡Primera posición del grupo asegurada!

🔵🔴 #PSVBarça pic.twitter.com/tpibJt2odD — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 28, 2018





Fue un partido con poca creación y muchas llegadas a las áreas, sin centrocampismo y mucho fútbol directo en el que las defensas no estuvieron nada acertadas.



Los de Ernesto Valverde, con una delantera inédita (Dembélé, Messi, Coutinho), no tuvieron nunca el control del partido. De inicio, fueron los de Mark van Bommel los que tuvieron las primera oportunidad, sobre todo por errores de concentración de los catalanes.



El uruguayo Gastón Pereiro y de Jong tuvieron las primeras ocasiones ante la meta barcelonista, que no lograba encadenar más de dos pases seguidos ni dominar la situación.



Un error de Rakitic permitió a Pereiro rematar sobre el palo izquierdo de la meta de Ter Stegen y en otro fallo, esta vez del portero alemán, Rosario pudo marcar.



Pero no fue así. Coutinho, en el 19, remató junto al palo izquierdo en una buena transición. El Barça solo generaba a partir del desequilibrio por la derecha de Dembélé, uno de los mejores azulgranas hoy, mientras que el PSV se apoyaba en jugadas aéreas donde de Jong se imponía. En una de ellas, en el minuto 25, de nuevo Pereiro pudo marcar.



Los mejores minutos del Barça en el primer tiempo fueron entre el minuto 30 y el 40. Messi entró más en juego, Arturo Vidal tuvo más presencia y los azulgrana acumularon todas sus ocasiones de peligro del primer tiempo en estos diez minutos.



El chileno la tuvo en el minuto 31, pero sobre todo en el 35, cuando Rosario sacó un remate suyo bajo palos, y en el 36, después de que Angeliño también salvara con Zoet ya batido.



Messi entró en juego, con remates en el 36, el 39, el 40 y el 42, pero el PSV se desperezó de nuevo con un balón tocado por de Jong que repelió el travesaño y un rechace que cazó Dumfries y también remató al palo en la última acción del primer tiempo.



Y en el segundo tiempo, el Barça se activó antes, después de dos oportunidades del PSV, por medio de Hendrix (54) y de Rosario (59), aunque con el mismo escenario de partido.



Apareció Messi, en una acción de videojuego, controlando dentro del área, recortando y rematando entre cuatro defensas. El rosarino (min. 61) puso el balón junto al palo de Zoet y adelantó a los azulgrana (0-1) y en la siguiente acción de peligro, también fue determinante.



Una falta sobre Coutinho fue servida por Messi y desviada por Piqué en el 70 para el 0-2 y cerrar el choque, aunque el tanto de De Jong, en el 85, le dio emoción al partido.



Remató el capitán holandés después de un buen centro de Angeliño desde la izquierda. El Barça ya está en octavos, jugará la vuelta en casa, pero no destila buenas sensaciones.