Con un Cristiano inspirado el Madrid golea a la Juve y pone un pie en semis

EFE

El Real Madrid triunfó por 0-3 este martes en su visita al Juventus en Turín en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, liderado por un doblete y una asistencia del portugués Cristiano Ronaldo, que firmó una 'chilena' para la historia.



El Madrid conquistó el fortín del Juventus, donde los turineses solo habían perdido uno de sus últimos 75 partidos, con una actuación sobresaliente de Cristiano, que lleva 14 goles en esta Copa de Europa y que marcó en los nueve partidos que ha disputado.



El portugués desbloqueó el choque a los tres minutos, firmó el 2-0 con una 'chilena' de leyenda que le valió la ovación de la afición turinesa y dio la asistencia para el 3-0 del brasileño Marcelo ante un Juventus que perdió por doble amonestación al argentino Paulo Dybala.



El Real Madrid, dos veces consecutivas campeón de Europa, llegará con una contundente ventaja al partido de vuelta, programado para el miércoles 11 de abril en el Santiago Bernabéu, en el que no estará por acumulación de amonestaciones el capitán Sergio Ramos.



El técnico del Real Madrid, el francés Zinedine Zidane, apostó este martes por el mismo once que ganó 4-1 hace diez meses la final de Cardiff contra el Juventus, con Isco de titular en el centro del campo y el galés Gareth Bale en el banquillo.



Zidane quería más densidad y calidad técnica para gestionar el balón ante la feroz presión de un Juventus que encaraba este duelo tras recibir sólo dos goles en los últimos ocho partidos, entre la Serie A y la Liga de Campeones.



Y la decisión del técnico blanco, que volvía este martes por primera vez como entrenador al estadio de la "Vecchia Signora", club en el que jugó cinco años, dio dividendos al Madrid de forma inmediata.



A los tres minutos de juego, Isco recibió un pase de Marcelo en la banda izquierda y centró en busca de Cristiano, que no perdonó y empujó el balón entre las mallas con el exterior del pie derecho para dar ventaja a los blancos en su primera llegada.



El portugués, que venía de marcar nueve goles en los últimos cuatro duelos jugados con el Madrid y un doblete con la selección lusa, lo celebró por todo lo alto ante la sonora pitada que le dedicó la hinchada turinesa.



El tempranero gol dio confianza a unos madridistas que, liderados por la calidad de Isco, el croata Luka Modric y el alemán Toni Kroos movían muy bien el balón ante un Juventus al que le costaba reaccionar y encontrar ritmo en sus jugadas.



Sin embargo, poco a poco los "bianconeri" fueron creciendo y subieron su posición, con las ocasiones de gol que no tardaron en llegar en ambas áreas.



En el minuto 22, el portero costarricense Keylor Navas se lució con una gran parada tras un remate a bocajarro del "Pipita" Higuaín, exmadridista, mientras que diez minutos después fue Kroos quien rozó el segundo gol de los blancos con un derechazo desde 20 metros que se estrelló contra la parte superior del larguero.



Los últimos minutos de la primera mitad tuvieron muchas idas y vueltas, con el Juventus que asustó a los blancos cuando Giorgio Chiellini se encontró libre y remató de cabeza tras un córner, pero no golpeó bien el balón y perdonó una gran oportunidad para la igualada.



Así, el Madrid se fue a los vestuarios con una preciosa ventaja en el marcador, aunque el Juventus dio muestras en la recta final de la primera mitad de su importante potencial ofensivo.



Los turineses salieron con agresividad en la reanudación y, en una buena acción coral en el minuto 55, Dybala fue derribado en las inmediaciones del área por Sergio Ramos, lo que provocó la amonestación al defensa y, de paso, su sanción para el partido de vuelta.



Iba creciendo el Juventus y el Madrid iba bajando peligrosamente su posición, pero en una acción aparentemente inocua, Chiellini y Buffon fallaron un cómodo despeje en el área y los blancos lo aprovecharon para crear la ocasión del 2-0.



El balón llegó a Dani Carvajal, que lo centró a Cristiano, quien anotó un golazo de 'chilena' impactando perfectamente el balón y enviándolo a la red sin que Buffon pudiera moverse.



Por un instante el silencio se apoderó del Juventus Stadium, pero poco después algunos aficionados turineses empezaron a aplaudir y luego se desató una auténtica ovación para un Cristiano que, tras celebrar un tanto de leyenda, agradeció el detalle a la hinchada rival.



La maravilla del astro portugués tuvo un impacto durísimo a nivel anímico para un Juventus que apenas dos minutos después se quedó con diez hombres por la doble amonestación a Dybala, castigado por una dura falta sobre Carvajal.



En superioridad numérica, el Madrid pudo gestionar el balón con tranquilidad y amplió ulteriormente su ventaja con el 3-0 en el minuto 72.



Marcelo hizo una triangulación con Cristiano, entró en el área, anticipó la salida de Buffon y empujó el balón entre las mallas ante un Juventus ya incapaz de reaccionar.



Con el choque ya sentenciado, el croata Mateo Kovacic rozó el cuarto para el Madrid con un derechazo al larguero, de nuevo a pase de Cristiano, que estuvo a punto de firmar un triplete, pero remató alto un centro de Lucas Vázquez con todo a favor para marcar.



Esos fallos dieron un poco de confianza al Juventus, que, pese a la inferioridad numérica, tuvo una inmejorable ocasión por medio del colombiano Juan Guillermo Cuadrado, que falló en un mano a mano con Navas.