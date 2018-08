EFE

El máximo dirigente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin, ha concedido al exjugador inglés David Beckham el Premio Presidente de la UEFA 2018 por ser "un verdadero icono futbolístico de su generación".



"He elegido a David Beckham porque ha sido un embajador global para el fútbol, promocionando este juego y sus valores por todas las esquinas del planeta. Sus incansables esfuerzos humanitarios, que han ayudado a las vidas de muchos niños alrededor de todo el mundo, también deberían celebrarse", explicó Ceferin tras el nombramiento.



David Beckham, exjugador del Manchester United y Real Madrid, entre otros, recibirá el premio a finales de 2018 en Mónaco. Tras conocer la noticia, Beckham se mostró "agradecido" y dijo que recoger este premio "es un honor" para el



"Durante mi carrera siempre di el 100% y traté de mantener los valores del trabajo en equipo y del juego limpio, y estoy orgulloso de unirme a esta ilustre lista de jugadores que ganaron anteriormente este premio. Muchos de mis inolvidables momentos que tuve en el campo llegaron en la UEFA Champions League, como la mágica noche en Barcelona en 1999, cuando ganamos al Bayern de una manera tan emocionante", prosiguió el inglés.



Además de sus éxitos en el terreno de juego, Beckham, de 43 años, creó en 2015 su propia fundación ('7: The David Beckham UNICEF Fund'), cuyo objetivo es ayudar a los niños en cuestiones como el acoso escolar, la violencia o el matrimonio infantil, además de garantizar a los más jóvenes la oportunidad de tener una educación.



"Mi carrera en el fútbol me permitió participar activamente ayudando a mejorar las vidas de numerosos chicos en todo el mundo en cooperación con UNICEF. Esto me complace enormemente porque así puedo devolver algo a la sociedad", explicó el propio Beckham. "Cuando la gente cree en ti, crees en ti mismo. Al brindar a los niños, especialmente a las niñas, el apoyo que necesitan, mi '7 Fund' les ayuda a desarrollar todo su potencial", concluyó.



Con este premio, David Beckham entra en el selecto grupo de ganadores del Premio Presidente de la UEFA, que se lleva adjudicando desde el año 1998.



Relación de galardonados con este premio:



- 1998: Jacques Delors (Comisión Europea, Francia)



- 2000: Guy Roux (Francia)



- 2001: Juan Santisteban (España)



- 2002: Sir Bobby Robson (Inglaterra)



- 2003: Paolo Maldini (Italia)



- 2004: Ernie Walker (Escocia)



- 2005: Frank Rijkaard (Holanda)



- 2006: Wilfried Straub (Alemania)



- 2007: Alfredo Di Stéfano (España)



- 2008: Sir Bobby Charlton (Inglaterra)



- 2009: Eusébio (Portugal)



- 2010: Raymond Kopa (Francia)



- 2001: Gianni Rivera (Italia)



- 2012: Franz Beckenbauer (Alemania)



- 2013: Johan Cruyff (Holanda)



- 2014: Josef Masopust (República Checa)



- 2017: Francesco Totti (Italia).