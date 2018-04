Zidane: "Nunca tuve problemas con James"

EFE

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que "nunca" tuvo problema con el colombiano James Rodríguez, y justificó su salida del club rumbo al Bayern Múnich porque "necesitaba jugar más".



"Yo no quería que se fuese, el jugador quería jugar más y lo entiendo porque necesitaba jugar más. Nunca he tenido problemas con James. La única cosa es que necesitaba jugar más pero como cada año, teniendo a jugadores muy importantes en este equipo, a veces hay algunos que se quedan en el banquillo. Es lo más jodido para un entrenador", justificó desmintiendo que desease la marcha de James y que eligiera a Isco Alarcón antes que el centrocampista colombiano.





Zidane no quiere que el duelo de semifinales de Liga de Campeones entre Bayern Múnich y el Real Madrid, sea un pulso personal de James con él por las ganas de demostrar que se equivocó.



"James va a estar motivado y no por eso, porque es un jugador que le gusta el fútbol va a querer hacerlo bien, pero no para mostrarme a mi nada. Cada uno que piensa eso se equivoca si creen que estoy en contra de James. Es un buen jugador y lo va a demostrar pero solo por él", sentenció.