Valverde asegura que "Leo siempre va a encontrar la forma de ser decisivo"

EFE

El técnico del Barcelona, el español Ernesto Valverde, advirtió este lunes de que el 4-1 a favor con el que su equipo se medirá mañana con el Roma, en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, "es un buen resultado, pero nada más".

🔊 Ernesto Valverde: "La eliminatoria está por decidir, tenemos un resultado a favor pero tenemos que jugar como si el marcador fuese 0-0. La Roma deberá arriesgar y nosotros hacer un partido fuerte para clasificarnos" #RomaBarça pic.twitter.com/wGAum1XPma — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 9, 2018

"Nosotros no tenemos nada ganado. Es verdad que tenemos un buen resultado, pero nada más. Tenemos ventaja, pero debemos jugar como si el marcador fuera de 0-0", afirmó Valverde en la rueda de prensa previa al partido del estadio Olímpico.



"Sabemos que en un partido puede pasar cualquier cosa", prosiguió el entrenador del conjunto azulgrana, alegando que su plantilla deberá intentar evitar que mañana pase "algo extraordinario".



"Espero un partido con un planteamiento parecido al de la ida. Ellos saldrán con un punto más de intensidad. Tienen que arriesgar y nosotros tenemos que tratar hacer un partido fuerte para poder pasar", explicó.



"Lo que hay que intentar es salir al campo, jugar un buen partido e intentar desde luego ganar el partido", insistió.

Valverde, que busca guiar al Barcelona hacia unas semifinales de Liga de Campeones que le faltan desde 2015, no quiso fijarse en el futuro ya que tiene claro que para su equipo el duelo más importante es el de este martes.



"Llevo mucho tiempo en el fútbol para saber que pasan cosas extraordinarias. Lo que tenemos que intentar es que no pase nada extraordinario. Sabemos que tenemos argumentos como para marcar. Pero ellos se la van a jugar, lo demostraron en el partido de ida", afirmó.



Es por esta razón que Valverde no dio importancia a las preguntas sobre un eventual triplete (Liga, Copa del Rey y "Champions"), al recordar que su equipo todavía no ha ganado nada.



"Todavía no hemos ganado nada. Tenemos tres competiciones en las que estamos compitiendo bien y ahora mismo hay que pasar una eliminatoria importante", dijo.



El Barcelona lidera la Liga española con 11 puntos de ventaja sobre el Atlético Madrid, y jugará la final de la Copa del Rey contra el Sevilla.



En lo relativo al estado de forma de su plantilla, Valverde dijo que todos los jugadores que convocó "están listos para jugar", aunque reconoció que Sergio Busquets sigue con unas pequeñas molestias físicas.



"Hay que esperar al entrenamiento para valorarlo, es verdad que está con unas molestias, pero el partido de mañana es importante, desde luego", dijo.



Preguntado sobre la posible "jaula" que el Roma intentará formar para bloquear al argentino Lionel Messi, Valverde consideró que este tipo de enfrentamiento será interesante.



"Cada equipo siempre tiene que evitar que los buenos jugadores del rival tengan espacio. Nosotros tenemos a Messi y esto condiciona muchas veces el planteamiento del contrario. Sabemos que Leo siempre va a encontrar la forma de entrar en juego y ser decisivo", afirmó.



"Va a ser interesante ver como ellos pueden parar a nuestros jugadores", agregó.



También dio su punto de vista sobre la liga española, y reconoció que el resultado del derbi madrileño del domingo, que terminó 1-1 entre Real Madrid y Atlético, acerca a los azulgrana al título.



"Nos hacían falta 15 puntos para ser campeones. Nosotros ganamos (3-0 al Leganés) y no ganaron ni el Atlético ni el Real Madrid, y al final nos faltan diez puntos (para ser campeones)", dijo.



Sin embargo, recordó que el Barcelona "tiene la Liga aparcada", porque lo único que cuenta en este momento es sellar el pase a las semifinales de la Liga de Campeones.