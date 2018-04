Sergio Ramos no se calló nada en la previa de UCL

EFE

El Real Madrid recibe este martes al Bayern Múnich para la vuelta de las semifinales de Champions League. Una final anticipada en la que el conjunto blanco parte con un 1-2 de ventaja del partido de la ida en Múnich. En la previa del partido, después del último entrenamiento en Valdebebas, tanto Zidane como Sergio Ramos comparecieron en rueda de prensa para analizarlo.

El central de Camas no se confía a pesar de la ventaja que se traen los madridistas desde el Allianz Arena: "Estamos prudentes. Después de los últimos resultados en cuartos, se aprende de la experiencia mala. Un toque de atención a tiempo es bien recibido. A pesar del buen resultado de la ida, creo que lo más importante es partir del 0-0 y reivindicarnos como lo que queremos: defender de nuevo el título de Champions y volver a ganar al Bayern. No va a ser fácil”.

⚽🌱🏃‍♂️El equipo está llevando a cabo el último entrenamiento antes del partido de vuelta de semifinales contra el @FCBayernES. #RMCity | #APorLa13 pic.twitter.com/FtM2uCHJ9W — Real Madrid C.F. ⚽️ (@realmadrid) April 30, 2018



UNA NUEVA FINAL: “Para el Real Madrid tener la oportunidad de jugar otra final es un premio al sacrificio que conlleva. Ya tenemos la experiencia de haberlo logrado, sabemos lo que cuesta. Estamos muy orgullosos de estar a un paso de jugar en Kiev. Ojalá sea así”.

HISTORIA REAL MADRID: “Tenemos el máximo respeto a todos. Pero son indiferentes los comentarios que hagan prensa, club o jugadores. Somos más de hablar en el campo. A toro pasado es más fácil comentar. La historia del Real Madrid es imborrable. Quien tenga duda, que tire de archivo. El Madrid ha hecho un gran papel en los duelos directos, y queremos que siga siendo así. No nos contentamos con esa victoria, sino que mañana partimos de un 0-0 para salir a ganar”.

IMPORTANCIA CHAMPIONS: “Depende para quién. Sé por dónde va tu pregunta. Es un año grande para ellos. Tiene su mérito. Pero ganar la Champions tiene ese plus de ganar esos dos, incluso más. Serían dos grandes temporadas si nosotros finalmente ganamos la Champions”.



“Le doy importancia a todo. Estamos haciendo fácil lo prácticamente imposible. Nadie había ganado dos consecutivas y lo hicimos. Parece mentira que hayamos ganado tres Champions tan seguidas. Es algo que nos motiva el seguir alcanzando metas. Le doy la importancia que tiene, pero seguro que le demos más cuando no estemos aquí”.

¿PASILLO AL BARÇA?: "Lo que dice Zizou va a misa. Es demasiado revuelo. Ellos tienen el título, y el pasillo es indiferente. No se va a hacer. No le deis más vueltas. Cada uno a lo suyo”.

BAJA EN EL LATERAL DERECHO: “Lo mismo me toca jugar a mí de lateral… A veces lo hago en los entrenamientos. Hay compañeros que lo hacen muy bien, tenemos la baja de Carvajal pero habrá otro que esté al mismo nivel. A mí no me costó mucho cambiar de posición. Prefiero estar de central”.

PLANTEAMIENTO ANTE EL BAYERN: “Es una de las virtudes del Real Madrid actual. Todos los rivales son diferentes, pero estudiamos muy bien dónde hacer daño. El Bayern después del 1-1 tenía que ir a por el resultado, y nosotros sabíamos que podíamos hacer daño a la contra. Al instante pasó. Nos adelantamos, y es un resultado muy bueno. Para mañana será un planteamiento muy similar. A la contra somos prácticamente letales y ojalá podamos mantener esa seriedad defensiva de Alemania”.

¿INVENCIBLES?: Saboreo mucho la Champions porque después de muchos años donde caíamos en octavos, estar ocho años en semifinales y le añades tres Champions… Habrá gente que piense que somos invencibles, pero para nada. Mientras tanto, lo intentaremos, con el máximo respeto para todos los rivales”.

ASENSIO: “A Asensio le deseo un gran futuro en el Real Madrid. Independientemente de la proyección que la gente pueda pensar que tiene, lo cierto es que es ya una realidad. Va a depender de él lo que quiera llegar a ser. Cuesta mucho llegar, pero mantenerse es mucho más complicado. Él vive al margen, no se marea con los halagos, es un chico tranquilo... Puede ser un grandísimo jugador durante muchos años. Ojalá podamos disfrutarlo durante mucho tiempo en el Real Madrid”.