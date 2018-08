Real Madrid domina nominados a premios de la Champions League

EFE

La UEFA anunció hoy la lista de nominados a los premios de mejor jugador por posición de la Liga de Campeones 2017-2018, en la que destaca la presencia de representantes del Real Madrid, con siete de los doce finalistas, un único jugador azulgrana (el argentino Lionel Messi) y la ausencia del brasileño del Neymar.



El club blanco tiene el protagonismo dentro de una relación que incluye a tres jugadores por puesto al contar con Keylor Navas, Marcelo, Sergio Ramos, Raphael Varane, Toni Kroos, Luka Modric y Cristiano Ronaldo (ahora en el Juventus).





Por contra, el jugador argentino del FC Barcelona Lionel Messi es el único azulgrana que aspira el premio en una lista en la que no aparece el delantero brasileño del PSG Neymar.



La lista la completan los guardametas Alisson Becker (AS Roma, ahora en el Liverpool FC) y Gianluigi Buffon (Juventus, ahora en el PSG), el mediocampista Kevin De Bruyne (Manchester City FC) y el delantero Mohamed Salah (Liverpool FC).



El jurado de los premios a los mejores portero, defensa, centrocampista y delantero estuvo integrado por entrenadores de los 32 clubes que participaron en la fase de grupos de la Liga de Campeones, junto con 55 periodistas de cada una de las 55 federaciones miembro de la UEFA y elegidos por el grupo European Sport Media (ESM).



Los entrenadores no podían votar por jugadores de su propio club y tanto a ellos como a los periodistas se les pidió crear una lista de tres futbolistas para cada categoría, asignándoles cinco, tres y un punto para cada uno de ellos. El resultado final se basó en el número total de votos realizados por los entrenadores y periodistas.



Estos premios se entregarán durante el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA 2018/19 que se celebrará en Mónaco el próximo 30 de agosto.



La UEFA también anunció hoy la lista de preseleccionados para el premio al Jugador de la Temporada 2017/18 de la UEFA Europa League, en la que los tres finalistas serán Diego Godín y Antoine Griezmann (ambos del Atlético de Madrid) y Dimitri Payer (Olympique de Marseille).



En este caso, el jurado lo compusieron loe entrenadores de los 48 clubes que participaron en la Liga Europa junto a 55 periodistas del grupo ESM.



Estos premios complementan los galardones al Jugador y Jugadora del Año de la UEFA, que también se revelarán en la ceremonia de sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones 2018/19.



Los tres nominados para los premios del Jugador del Año de la UEFA en la categoría masculina y femenina se anunciarán unas dos semanas antes de la ceremonia de premios