Monchi, director deportivo de la Roma: "A Salah lo he vendido yo"

Monchi, director deportivo de la Roma, reconoció en El Transistor de Onda Cero que él fue el responsable de vender a Salah, protagonista de las semifinales de Champions con dos goles y dos asistencias en el Liverpool-Roma.

"A Salah lo he vendido yo, hay que asumir la realidad. Lo vendí por un poco más de 42 millones pero tiene una explicación. Nosotros teníamos que vender sí o sí antes del 30 de junio y de no haberlo hecho igual no estaríamos en estas semifinales. Teníamos un control de UEFA muy exigente y había necesidad de vender. Cuando llegué yo había una oferta de 30 millones y prácticamente hemos llegado a los 50 con bonus. Era lo que podíamos hacer".

Explica la venta del jugador: "Evidentemente el mercado se ha vuelto loco con Neymar, Coutinho y Dembélé y después el jugador ha hecho una temporada magnífica. Por lo tanto, Enhorabuena al Liverpool por haberlo comprado. Nosotros no teníamos otra solución porque él se quería ir y teníamos que hacerlo antes del 30 de junio. Lamentablemente hoy le hemos sufrido porque sabemos de su calidad. No le hemos descubierto hoy. Yo ya le sufrí con el Sevilla cuando jugaba en la Fiorentina y es un jugador muy fuerte".

Pese al resultado adverso, 5-2, se ve con opciones de remontar: "Estábamos muertos y nos han dejado con vida, vamos a aprovecharlo. Estamos en la misma situación en la que estábamos tras la ida contra el Barcelona. Tenemos que hacer lo mismo y pensar que lo lograremos una segunda vez".

"Esto con un 3-0 lo solucionamos, incluso con un 4-1. Es un poquito mejor que el día del Barcelona. Es duro y va a ser muy complicado porque el factor sorpresa ya no existe. El Barcelona pensaba que tenía todo solucionado y el Liverpool ya lo sabe, van a ser más cautos. Hay que hacer un partido perfecto".