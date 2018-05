Mohamed Salah no cumplirá el ayuno de Ramadán por la final de Champions

EFE

El egipcio Mohamed Salah, estrella del Liverpool, interrumpirá el ayuno de Ramadán, el mes sagrado para los musulmanes, antes y durante la final de la Liga de Campeones del sábado contra el Real Madrid.



Salah, del que inicialmente se rumoreó que había rechazado incumplir el ayuno, ha decido hacer un alto de cara a la final de Kiev, en la que el Liverpool buscará su sexta Copa de Europa, según reveló uno de los fisioterapeutas del club.



El mes de Ramadán, que comenzó el pasado 17 de mayo y dura entre 28 y 29 días, tiene un gran simbolismo para los musulmanes, que se abstienen de comer, beber, fumar y mantener relaciones sexuales, entre otras acciones, desde el alba hasta la puesta del sol.







"Estuvimos en Marbella y ahí sí que cumplió el ayuno. Sin embargo, con la nutricionista se estableció un plan para estos días. El viernes y el día del partido no lo hará (el ayuno), por lo que no le va a afectar. Después de la final lo volverá a retomar", aseguró el fisioterapeuta Rubén Pons, en unas declaraciones que recoge este viernes la prensa británica.



Mo Salah, ganador de la Bota de Oro al máximo goleador de la Premier League y nombrado mejor jugador del año en Inglaterra, todavía no ha disputado un partido desde que comenzó el Ramadán, el pasado 17 de mayo, ya que el último encuentro del Liverpool fue el 13 de mayo contra el Brighton & Hove Albion (4-0) en la liga inglesa.



Segun el diario egipcio Al Masry al Youm, que citó a personas cercanas a la estrella del club inglés, la familia Salah sacrificará a tres terneros para bendecirlo, algo que suele hacer antes de que el delantero dispute partidos importantes.



Aseveraron que Salah ha rechazado el uso de su fotografía y la imagen de la camiseta del Liverpool para adornar los pequeños faroles (fanus, en árabe) que se colocan en las calles de Egipto, símbolo de Ramadán en el país, y que inundan las calles de la capital egipcia.



Salah es visto como un ídolo para todo el pueblo egipcio, sobre todo desde que marcó el tanto que clasificó a la selección nacional para el Mundial de Rusia 2018, tras 28 años de ausencia en el torneo.