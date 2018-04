La razón por la que James Rodríguez no celebraría un gol ante Real Madrid

EFE

James Rodríguez, centrocampista del Bayern Múnich, aseguró en rueda de prensa que no tiene "absolutamente nada en contra" de su anterior técnico, Zinedine Zidane, a quien agradeció el trato que mostró hacia él en su etapa en el Real Madrid.

James Rodríguez, centrocampista del Bayern: "Me alegra volver al Bernabéu. No celebraré si marco mañana.#UCL pic.twitter.com/izdhYhUzUp — Liga de Campeones (@LigadeCampeones) April 30, 2018

"Contra Zidane no tengo absolutamente nada en contra. No son sentimientos de rabia ni de querer ganar contra él. Sólo quiero hacer un gran partido, quiero que el Bayern pueda jugar una gran final, que es lo que queremos. No tengo nada contra él ni contra el club. Sólo tengo sentimientos de gratitud. Sólo quiero hacer un buen partido ante ellos", resaltó.



Para James, será algo "lindo" enfrentarse a sus ex compañeros en el estadio Santiago Bernabéu prácticamente casi un año después de su salida del conjunto blanco. El medio colombiano declaró que es "bonito" volver a la que fue su "casa" durante tres temporadas y aclaró que tendrá una mezcla de sentimientos hacia toda la ciudad.



Cuestionado por si celebrará un gol en caso de marcar, fue claro y contundente: "No, por el simple hecho de que estuve aquí bien. Me trataron muy, muy bien. Siempre quise estar aquí. Fueron tres años únicos en los que conseguí muchos títulos. Pude prácticamente ganarlo todo. Es cuestión de respeto hacia esa gente que me hizo feliz aquí", comentó.





Además, señaló que no tiene nada que "demostrar" a nadie en el Real Madrid y explicó que su presente actualmente es el Bayern Múnich. James, en estos momentos, no medita la posibilidad de regresar al club blanco porque sólo piensa en el cuadro alemán.



"También quiero hacer una buena Copa del Mundo y después veremos qué pasa. Por ahora, el presente es el Bayern. Mi presente es este club. En el futuro nadie sabe lo que pasará. Quiero sólo hacer un buen partido y poder ayudar a que el Bayern pueda pasar y hacer buen fútbol para estar ahí siempre".



También fue preguntado por quién tuvo la culpa de que tuviera que salir del Real Madrid y señaló que "nadie" en el club blanco es culpable de que se marchara al Bayern Múnich.



"Cuando jugué hice cosas buenas, goles y pases. En el primer año pude jugar siempre y cuando juegas más, tienes más oportunidades de hacer goles y mejores números. Cuando juegas menos, esa posibilidad es menor. Aquí nadie tiene culpa. Todo pasa por muchas cosas. Creo que, como dije antes, cuando pude jugar, estuve en un nivel bastante bueno", declaró.



Asimismo, explicó cuáles serán las claves para que su equipo llegue a la final de Kiev y manifestó que la principal será la efectividad de cara al gol.



"Tenemos que intentar siempre jugar bien, hacer un partido con mucha intensidad y con muchas ganas. Hay que hacer goles en las oportunidades que tengamos, en eso fallamos el pasado martes. Hay que estar finos. Hay que estar claros y cuando haya oportunidades hay que hacer goles. Hicimos un buen partido, faltaron los goles en la ida. Todos tienen claro eso, que cuando haya oportunidades, marcar", concluyó.