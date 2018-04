Ernesto Valverde: "Que nos den por favoritos nos da igual; no te hace ganar partidos"

EFE

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, eludió el papel de favorito que su equipo tiene en los cuartos de final de la Liga de Campeones ante la Roma y advirtió de que es una circunstancia que "no te hace ganar los partidos".

🔊 Ernesto Valverde: "Respetamos a la Roma, porque es un gran rival. Es un equipo peligroso, también en la estrategia" #BarçaRoma pic.twitter.com/AFEbjtTRU4 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 3, 2018

En la rueda de prensa previa al duelo de ida, el preparador extremeño opinó que su equipo difícilmente dejará sentenciados este miércoles los cuartos de final en el Camp Nou, que espera que presente una gran entrada.



"No me dice nada (ser favoritos). Ya sé que no tiene valor, tiene valor para las apuestas, pero en la realidad no. En el primer balón, puede cambiar el favoritismo. El hecho de que nos den por favoritos, nos da igual, porque eso no te hace ganar los partidos. Tenemos que hacer un partido extraordinario para ganarles", resaltó.



Según Valverde, "mañana sería interesante no encajar y ganar el partido" y, en este sentido, duda "mucho que se solucionen las eliminatorias de cuartos de final en el primer partido".

En cualquier caso, destacó el gran nivel del Roma en la fase de grupos, algo que "no fue una sorpresa", y consideró que el equipo italiano "juega muy bien en ataque y tiene mucha solidaridad en defensa".



Todo ello convierte, según Valverde, los cuartos de final en "una eliminatoria atractiva" que su equipo afronta con ilusión porque a sus jugadores "les motiva" lo que queda por ganar en la Liga, la Liga de Campeones y la Copa del Rey.



Precisamente, la sombra del triplete está sobrevolando en el entorno azulgrana en un mes de abril que se prevé clave para luchar por los tres títulos.



"Este año todavía no hemos ganado nada y ese algo en este mes de abril es algo que se tiene que decidir. Estamos bien colocados, pero luego veremos lo que dicta el terreno de juego", apuntó.



Para ello, el técnico del Barcelona se mostró convencido de que la afición llenará este miércoles el Camp Nou para ayudar a sus jugadores a conseguir un buen resultado.



"Espero lo mismo que en el partido contra el Chelsea, que el Camp Nou presente una gran entrada. Seguro que la gente va a estar enchufada porque estamos en un partido muy importante de la temporada", agregó.



Presumiblemente, Valverde podrá contar con Sergio Busquets y con Leo Messi. El primero, todavía sin el alta de una fractura en un pie, ya hizo este lunes una parte del entrenamiento con sus compañeros, mientras que el argentino, que ante el Sevilla jugó media hora, está mejorando de sus molestias musculares.



"Si Messi entra en la lista, podría ser una posibilidad que jugara de titular. Está mejor que el otro día, vamos a ver cómo termina el entrenamiento", apuntó sobre el argentino.



Otro de los nombres propios de las últimas semanas ha sido Samuel Umtiti, quien en diversos medios de comunicación franceses abrió la posibilidad de escuchar ofertas de otros equipos si no cierra un acuerdo de renovación con el Barcelona.



"Lo que entiendo es que Umtiti está muy contento y nosotros también. Esperamos que la negociación llegue a buen puerto por lo que significa. Creo que él también está contento con nosotros", recordó.