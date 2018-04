"Cuando la gente ve una cosa, él decide lo contrario", Guardiola sobre el árbitro

EFE

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, criticó este martes al colegiado Antonio Mateu Lahoz, el encargado de dirigir el partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones entre su equipo y el Liverpool, y aseguró es un colegiado al que "le gusta ser especial".



Mateu Lahoz se erigió como uno de los protagonistas del duelo al anular un gol legal a Leroy Sané en los compases finales del primer tiempo y expulsar a Guardiola durante el descanso.





El entrenador local protestó airadamente al colegiado español y le recriminó la decisión camino del túnel de vestuarios y fue expulsado, por lo que vio la segunda mitad en la grada junto a Manel Estiarte.



"Las decisiones del árbitro marcan la diferencia. Simplemente le dije que había sido gol; fui educado y correcto y no le insulté, pero Mateu Lahoz es un tipo especial. Le gusta ser especial y le gusta ser diferente", comentó Guardiola al término del encuentro.



"Le conozco desde España y sé que le gusta ser diferente. Cuando la gente ve una cosa, él decide justo lo contrario. No le dije nada para que me expulsara", dijo el técnico catalán en la cadena británica BT Sport