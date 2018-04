Cuadrado confia en su equipo de cara a la UCL

GOAL

Juan Guillermo Cuadrado, autor de un tanto ante el Milan en el último partido de Serie A en su regreso en las canchas, reconoció no estar todavía "a tope", pero con mucha ambición de cara al partido de Champions frente al Real Madrid, donde destaca que los blancos "son un gran equipo" y que la Juventus también lo es.

El internacional por Colombia afirmó que el triunfo ante los 'rossoneri' dará "fuerza": "Este triunfo nos dará la fuerza para enfrentarnos a un equipo como el Real Madrid. Es un gran equipo, pero nosotros también lo somos y tenemos que disputar este juego como si fuera un final. Es un grandísimo equipo, pero nosotros no somos menos, somos como ellos, un gran equipo", dijo a varios medios al término del encuentro en italia.

El internacional por Colombia llevaba tres meses lesionado por una pubalgia, por lo que todavía no está al 100%: "Todavía no estoy a tope, pero sí que llevo unos cuantos días entrenándome con todos los compañeros. La idea era que estuviera en el banquillo y salir según fuera el partido. Allegri lo ha considerado oportuno y he salido. Lo del gol es una labor de todo el equipo y no mía sólo".