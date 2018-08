Borja Mayoral, Portu y Quincy Promes, opciones para el Sevilla

GOAL

El Sevilla es consciente de que Mariano Díaz se le ha escapado y el delantero se marchará al Real Madrid tras utilizar su derecho de tanteo y dinamitar el acuerdo de los hispalenses con el Olympique de Lyon por el delantero. Sin embargo, Pablo Machín no se deja llevar por la desilusión y ya apunta a otros jugadores que pueden reforzar el ataque sevillista como Mayoral, Portu y Quincy Promes antes de que el mercado cierre el próximo viernes.

"Estaría desilusionado si hubiéramos hecho un fichaje y se hubiera lesionado. Estábamos interesados en Mariano, sabíamos que era un futbolista apetecible y que el Real Madrid ejerciera su derecho era una posibilidad. Van a venir otros futbolistas, apuntamos alto y que las otras opciones vengan. Quiero que lo que venga mejore, gente tiene que venir, lo ha manifestado el presidente. Las posiciones son las que habéis venido hablando. Con Mariano no hablé pero él estaba muy ilusionado con venir al Sevilla. No suelo hablar con los jugadores porque el que ficha es el club, doy mi opinión. El jugador que me gustaría que viniera es Messi pero no puede venir. A partir de ahí, miramos jugadores que puedan venir. El que venga va a aportar", explicó.

Uno de esos jugadores es Borja Mayoral, a pesar de que la afición no vería con buenos ojos su llegada tras la última polémica con el Madrid, al entrenador soriano le gusta: "El jugador que venga, sea Mayoral u otro, va a ser un buen jugador. No vamos a pensar que es menos que otro. Borja Mayoral es un buen futbolista, me gusta. No tiene la experiencia de otros, es apetecible e internacional en todas las categorías. Yo no garantizo minutos ni nada, el jugador que entrene bien y se lo gana, va a jugar. Tenemos partidos suficientes para que puedan aportar”.

Asimismo, Machín también respaldó la posible llegada de su ex jugador en el Girona, Cristian Portu y Quincy Promes: “Es un jugador que viene de currárselo todo mucho, tiene una fenomenal edad para crecer más y lo ha demostrado en esta competición. Si Portu viniera aquí va a gustar a la afición, tiene el alma y el espíritu que encaja en esta afición. No puedo hablar mal de los jugadores que he tenido porque me han ayudado a estar aquí. Tiene contrato con otro equipo y si no puede llegar aquí, miraremos otros derroteros. Son buenos futbolistas y Promes seguro que encaja, siempre y cuando se sacrifiquen por el equipo".

Por último, el técnico también habló de la posibilidad de que llegue un central: “Si llega un central, estaría bien. Tenemos el contratiempo de Amadou que puede jugar ahí pero está lesionado. Si no viene ese central, nos acoplaremos con lo que hay y hay jugadores de la cantera que hemos tenido en pretemporada”.