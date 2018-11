Tsitsipas Conquista Las Finales Next Gen ATP

EFE

El griego Stefanos Tsitsipas, número 15 del ránking ATP, se coronó este sábado en el torneo Next Gen de Milán, en el que compitieron los ocho mejores jugadores sub-21 del mundo, al imponerse 2-4, 4-1, 4-3 (3) y 4-3 (3) al australiano Alex De Minaur.



Tras conquistar este curso su primer título ATP, en Estocolmo, y alcanzar la final en Toronto y en Barcelona, con el español Rafa Nadal como verdugo en ambos casos, Tsitsipas remontó un set de desventaja y acabó con un valiente De Minaur.



En la misma ciudad en la que hace dos años había ganado el trofeo Bonfiglio para sub-18, Tsitsipas confirmó su papel de favorito y acabó el torneo con cinco victorias de cinco: ganó los tres partidos de la fase de grupos más, obviamente, la semifinal y la final.

Para hacerlo tuvo que doblegar a un De Minaur que llegaba a Milán tras ganar este año más de 170 posiciones en el ránking ATP y que alcanzó la final en Washington y en Sydney.



Tras perder 2-4 el primer set, Tsitsipas reaccionó con fuerza y no volvió a ceder el saque, lo que le permitió restablecer la igualdad con un contundente 4-1 y completar su remontada al ganar los dos desempates del tercer y cuarto parcial.



El ateniense también tuvo dos bolas de partido para conquistar el título con 3-2 a favor y De Minaur al saque, pero no las aprovechó y tuvo que sentenciar el duelo en el "tie-break" (7-3).



"Jugué un gran tenis esta semana. Fue un partido fantástico, tuve la doble oportunidad para ganar el partido, quería hacerlo y al final he estado mentalmente fuerte", consideró Tsitsipas tras conquistar la victoria.



"Fue un gran partido, estoy orgulloso. Estoy sintiendo sensaciones increíbles", prosiguió el ateniense, que fue premiado este año como jugador más mejorado de al temporada por la ATP.



Este triunfo permitió al talento griego suceder al surcoreano Hyeon Chung, que el año pasado doblegó en la final al ruso Andrey Rublev, también en ese caso ganando todos sus compromisos.



La tercera plaza en este evento milanés fue para el propio Rublev, quien venció al español Jaume Munar tras una batalla de una hora y 50 minutos terminada 7-3 en el desempate del quinto y decisivo parcial (1-4, 4-3(4), 2-4, 4-2 y 4-3(3)).



Pese a la derrota, el mallorquín cerró su temporada de manera positiva, tras ganar este año tres títulos en el circuito "Challenger" y ganar sus primeros partidos en el Roland Garros, donde eliminó a su compatriota David Ferrer, y en el Abierto de Estados Unidos.