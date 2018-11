República Checa Se Acerca A Otro Título De La Fed Cup

EFE

Las checas Barbora Strycova y Katerina Siniakova ganaron este sábado sus dos primeros duelos en la final de la Copa Federación ante Estados Unidos, que se disputa en pista dura en el O2 Arena de Praga, y dejaron al equipo de su país a un punto de su undécimo título en el torneo.



El equipo que capitanea Petr Pala cumplió su papel de favorito, sobre todo tras las ausencias en el combinado rival que prepara Kathy Rinaldi de destacadas jugadoras como Sloane Stephens, Serena Williams, Masison Keys o CoCo Vandeweghe.

Siniavova (33 ATP), que encabeza su equipo tras las ausencias de Karolina Pliskova y Petra Kvitova, logró el segundo punto tras vencer por 6-3 y 7-6 (2) a la debutante Alison Riske (63), en un partido que empezó sin ritmo y, en la primera manga, la checa pudo resolver con una rotura de servicio en el cuarto y octavo juegos.

Katerina Siniakova 🇨🇿: "Estaba esperando ponerme nerviosa pero me disfruté mucho del ambiente y del juego".#FedCupFinal 🇨🇿🆚🇺🇸 pic.twitter.com/9MColzcdhL — Fed Cup ES (@FedCup_es) November 10, 2018





Riske igualó el duelo en el arranque del segundo set, con una Siniakova que imprimía un ritmo acelerado que la americana supo aprovechar para romperle el servicio y mantener la esperanza de igualar el marcador al final de la jornada.



Una esperanza que se desvaneció al perder la americana el 'tie-break' con que se cerró esa segunda manga.



"Los dos sets estuvieron llenos de situaciones muy cambiantes, con caídas de ritmo, pero he tratado de luchar cuando lo pasaba peor", dijo Siniakova tras el duelo.



"He tratado sobre todo de concentrarme en mi juego. He tratado de usar mucho el golpe cruzado para meter presión", añadió la checa, de 22 años.



En el primer encuentro de la final, la veterana Barbora Strykova, que se despide de este torneo de naciones, dio el primer punto a las checas tras batir a la también debutante Sofía Kenin por 6-7 (5), 6-1 y 6-4.

Strycova: "He llorado en el vestuario pero era mejor. He tenido muchas emociones en mi cabeza hoy, toda la gente que hay aquí..es impresionante" 67(5) 61 64#FedCupFinal 🇨🇿🆚🇺🇸 pic.twitter.com/MyvYoidLsE — Fed Cup ES (@FedCup_es) November 10, 2018



Kenin, de 19 años, tras un primer set muy igualado en el que exhibió un tenis agresivo, desafió hasta el final la veteranía de su rival, que se gustó ante su público, unas 14.500 personas, del O2 Arena.



"Estaba nerviosa todo el partido, y me calmé un poco al perder el primer set. Me di cuenta que tenía que hacer algo y salió bien", declaró Strycova tras el encuentro.



"Ella tenía un peor golpe directo. Y me mandaba muchas pelotas al centro, por lo que empecé a subir a la red e intenté variar el juego", explicó la checa.