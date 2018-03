Rafa Nadal vuelve a la convocatoria de Copa Davis

EFE



El cruce se disputará del 6 al 8 de abril en la plaza de toros de Valencia, y el ganador se enfrentará en semifinales contra el vencedor del Francia-Italia, en el que la selección gala, vigente campeona, visitará a la transalpina en Génova.



Nadal, que ha estado lesionado desde el Abierto de Australia en el psoas ilíaco, es la principal novedad del equipo español respecto al que logró el pase en la primera ronda del Grupo Mundial por 3-1 contra Gran Bretaña en Marbella (Málaga), formado por Pablo Carreño, Roberto Bautista, Albert Ramos, David Ferrer y Feliciano López.



Albert Ramos, que ganó para España los dos puntos de la eliminatoria contra Gran Bretaña en Marbella, se cae del equipo en esta ocasión.



La última vez que Nadal defendió al equipo español en la Copa Davis fue contra India en Nueva Delhi hace dos años. Desde entonces, por una u otra razón, el zurdo de Manacor no ha asistido a una competición en la que España aspira a su sexta Ensaladera.



El retorno de Nadal se producirá, como número uno del mundo, y una semana antes de que comience la temporada de tierra batida, donde Nadal defiende 4.680 puntos, y su primer compromiso llegará a continuación en Montecarlo, donde ganó el pasado año por décima vez.



El capitán español de Copa Davis, Sergi Bruguera, anunció la convocatoria en la sede del Consejo Superior de Deportes en Madrid y aseguró que las conversaciones son constantes con Nadal para seguir la evolución de la lesión en el psoas ilíaco de su pierna derecha producida en Australia y repetida en el torneo de Acapulco (México), de la que "cada vez está mejor".



"Está saliendo bien de la recuperación, cada vez yendo a más, mejor de forma, y todavía queda semana y media hasta que empiecen los partidos", señaló el capitán.

🎙 “@RafaelNadal está muy ilusionado”



🎙 “Tenemos un equipazo increíble con los que vienen y los que se han quedado fuera. Me ha costado elegirlos”



Las palabras de Sergi Bruguera tras dar a conocer el equipo 🇪🇸 de #CopaDavis para 1/4 de final 🎾 pic.twitter.com/GQU8Dc6Vql — LaLiga4Sports (@LaLiga4Sports) March 27, 2018



No obstante, Bruguera no quiso confirmar si participará o no en los partidos clave de la eliminatoria. "No voy a confirmar ningún jugador ni dar ninguna pista de quien va a jugar. Hasta el jueves no haré el equipo, pero todos los puntos son importantes y así se sacarán la eliminatoria", añadió.



Respecto al conjunto alemán, el capitán español señaló que la duda es si jugará el número 31 del mundo Philipp Kohlschreiber, lo cual "cambiaría mucho" la eliminatoria.

Así se ha transformado la Plaza de Toros de Valencia en pista de tenis para la @CopaDavis



La selección española #MAPFREtenis🇪🇸 busca las SF contra Alemania🇩🇪 (6-8 abril). #YoTambiénJuego #VamosEspaña💪🏻



🎟️VENTA DE ENTRADAS: https://t.co/tMfzPXDROM pic.twitter.com/cSCQPnyF3L — Tenis España (@spaintenis) March 27, 2018



Además, recordó que el teutón es "un buen equipo", con el número 5 mundial Alexander Zverev, su hermano Mischa (53 del mundo), Jan-Lennard Struff (58) y Tim Puetz (293).



"Jugando en casa nosotros somos una gran potencia, pero Alemania es el equipo más difícil para recibirlo. Será una eliminatoria complicada", añadió.