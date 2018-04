Partidos Del Miércoles Suspendidos Por Lluvia En Monterrey

EFE

La tercera jornada del Abierto de Tenis de Monterrey, torneo de la WTA, fue suspendida hoy por la lluvia en esa ciudad del norte del país y se reanudará mañana cuando se jugarán los partidos de octavos de final.

Orden de Juego - Jueves 5 de Abril #AbiertoGNPSeguros pic.twitter.com/1HGcWAIvN1 — Abierto GNP Seguros (@Abierto_GNP) April 5, 2018

Todos los partidos del día miércoles se jugarán el día jueves. Orden de Juego:

CANCHA CENTRAL

J. Fett (CRO) vs [2] M. Rybarikova (SVK) - No antes de las 2PM ET

[7] S. Vickery (USA) vs [WC] A. Sánchez (MEX) - No antes de las 4PM ET

Por completar: (2-6, 3-4) - S. Sorribes Tormo (ESP) vs [6] A. Bogdan (ROU)

N. Broady (GBR) vs [4] T. Babos (HUN)

[1] G. Muguruza (ESP) vs A. Riske (USA) - No antes de las 8PM ET

[5] M. Puig (PUR) vs S. Voegele (SUI)

J. Fett (CRO) vs [2] M. Rybarikova (SVK)

CANCHA 1

[3] L. Tsurenko (UKR) vs D. Collins (USA) - No antes de las 2PM ET

A. Blinkova (RUS) vs [8] A. Tomljanovic (AUS) - No antes de las 4PM ET

[1] N. Hibino (JPN) / D. Jurak (CRO) vs V. Savinykh (RUS) / Y. Sizikova (RUS)

E. Bektas (USA) / P. Hon (AUS) or M. Duque-Mariño (COL) / E. Rodina (RUS) vs I. Falconi (USA) / L. Tsurenko (UKR)

[WC] J. Jaksic (SRB) / A. Sánchez (MEX) vs [2] M. Irigoyen (ARG) / M. Kato (JPN)

