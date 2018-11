Muguruza Avanza A Semifinales En Zhuhai

EFE

La española Garbiñe Muguruza, en el último torneo de su calendario, salvó tres bolas de partido, venció a la letona Anastasija Sevastova por 7-6 (4), 2-6 y 7-6 (1), y avanzó a las semifinales del Elite Trophy de Zhuhai (China), donde se medirá con la estadounidense Madison Keys.



El encuentro, correspondiente al grupo Camelia, duró dos horas y 44 minutos, y Sevastova pudo llevárselo de haber concretado las tres oportunidades que dispuso en el décimo juego del tercer set (5-4 y saque). Garbiñe remontó con determinación y forzó luego el segundo desempate del duelo, en el que fue totalmente superior, ganando claramente los seis últimos puntos consecutivos.



"Estos clase de encuentros son los que realmente cuenta. Son largos, son complicados, tienes incluso puntos de partido en contra. No pierdes el coraje, ni el entusiasmo, y eso funcionó hoy", dijo a pie de pista Muguruza.



"Estoy aquí para jugar buenos partidos. Sé que mañana será una batalla difícil, pero estoy segura de que este partido me dará mucha confianza ", concluyó al referirse a su próximo duelo contra Keys, una rival con la que tiene un balance desfavorable de 3-1, con derrotas en Cincinnati 2012, Roma 2016, y Stanford 2017.



Muguruza logró la única victoria en el último duelo entre ambas, en Cincinnati el año pasado.



Con este resultado, la española quedó primera del grupo Camelia, y accede a las semifinales del certamen, dotado con 2.349.363 dólares en premios.



"Creo que fue un muy buen partido porque ambas jugábamos bien al tenis. Fue duro perder el primer set", analizó Garbiñe luego en rueda de prensa. "Estaba perdiendo 4-1, y logré recuperarme y estar justo detrás de ella. Al final, no jugué muy bien el desempate, que era importante. Así que estaba un poco frustrada, claro".



"Creo que hice un buen trabajo al tratar de lidiar con esa frustración y convertirlo en algo positivo para poder comenzar mejor el segundo set y no cometer los mismos errores que en el primero. Creo que fue muy importante en el segundo set sentirme un poco mejor, ganar un poco de confianza y, luego, tener la oportunidad de jugar el tercero", prosiguió



"Realmente no me importaba que fueran puntos de partido", dijo sobre los momentos clave que acercaron a Sevastova a la victoria. "Yo solo iba a por el punto, iba por el tiro. Fue arriesgado, pero pensé que quería salir de este partido sin arrepentimientos", admitió Garbiñe.



"Tenía que ir a por ello, de lo contrario iba a perder porque ella está jugando muy bien. Sí, no es normal ganar un partido que tenga tres puntos de partido en contra, así que estoy muy feliz porque esto no pasa todos los días", dijo. "Significa mucho para mi. No jugué muchos partidos de tres este año. Creo que puedo sacar mucho de este partido", señaló.



"Hoy sentí que estaba jugando con una de los mejores jugadoras y, de hecho, es una de los mejoras del mundo. Hizo semifinales del US Open. El nivel del partido de hoy no es nada diferente de lo que hemos visto en los Masters. Solo quiero centrarme en este último torneo porque es muy importante. Sé que estoy jugando contra las mejores chicas del año. Estoy esperando las finales en cada partido".



En su partido anterior, Garbiñe se había impuesto a la local, Shuai Zhang, por 3-6, 6-3 y 6-2 en 83 minutos.

"Es un partido mental y competitivo. Y creo que hecho un buen trabajo de lidiar con la frustración del segundo set y creo que me puedo llevar mucho de este partido", @GarbiMuguruza https://t.co/ZF2QUHs6HB — WTA Español (@WTA_Espanol) November 2, 2018



Previo al encuentro de la española y la letona, la francesa Caroline Garcia venció a la bielorrusa Arina Sabalenka, por 6-4 y 6-4, en el grupo Orquídea, y de rebote clasificó a la australiana Ashley Barty para las semifinales.



Garcia necesitaba una victoria en dos sets para mantener vivas sus esperanzas de clasificarse ella, pero también estaba obligada a perder menos de siete juegos para avanzar a las semifinales. Es decir, se quedó a un juego de su objetivo.



La australiana avanzó gracias a victoria ante Garcia el miércoles, y llega a las semifinales en Zhuhai por segundo año consecutivo.



La jornada se completó con la victoria de la china Quan Wang ante la estadounidense Madison Keys, por 1-6, 6-3 y 6-1, en 93 minutos, pero será Keys quien entre en la penúltima ronda.



En la otra semifinal Julia Goerges, defensora del título, se enfrentará contra Barty.