Muguruza Avanza a Los Octavos De Final Del Abierto de Miami

EFE

La española Garbiñe Muguruza no tuvo problemas para superar este sábado a la estadounidense Christina McHale (6-2 y 6-1) y se enfrentará en octavos del Premier Mandatory de Miami a la también norteamericana Sloane Stephens, ganadora del último US Open.



Tras su triunfo y la eliminación de la rumana Simona Halep y la danesa Caroline Wozniacki, número uno y dos del mundo, respectivamente, la española nacida en Caracas es la tenista de mayor ránking en el torneo.



Y ese ránking quedó patente ante McHale, que además estaba más cansada, pues venía de ganar a la estonia Kaia Kanepi y la checa Barbora Strycova, mientras que Garbiñe no tuvo que jugar la primera ronda y en la segunda se retiró su rival, la estadounidense Amanda Anisimova, y además en Indian Wells perdió en su primer partido.



Así, la tres de la WTA aprovechó la primera oportunidad de "break" para adelantarse y, posteriormente, confirmar la rotura y después volver a quebrar el saque de la estadounidense, incapaz de frenar a la española, rotunda desde el golpeo y el saque.



En el segundo set, las cosas se allanaron después de que hiciese el "break" en el primer juego y más todavía cuando hizo lo propio en el quinto (4-1) para acabar el partido en 70 minutos.



En octavos la española se tendrá que enfrentar a Stephens, decimotercera cabeza de serie, que pasó de ronda después de que la rumana Monica Niculescu se retirara cuando el marcador mostraba un 6-7(1), 6-3 y 4-0.



Con su triunfo ante McHale, la española accede a octavos por quinta vez en su carrera, aunque nunca pudo ir más lejos en el que dice ser uno de sus torneos favoritos del circuito, pues es donde el público comenzó a conocer su nombre en 2012.