Las Favoritas Avanzan En Nueva York

La joven tenista rusa Daria Kasatkina, undécima favorita, superó la difícil prueba de la primera ronda del Abierto de Estados Unidos y, al igual que su compatriota Maria Sharapova, la local Madison Kays y la española Carla Suárez, sumó los triunfos de las cabezas de serie en la segunda jornada.



Kasatkina, de 21 años, que disputa su cuarto Abierto de Estados Unidos como profesional, sobrevivió a un duro partido que le ofreció la veterana húngara Timea Babos para al final imponerse en tres sets por 6-4, 5-7 y 6-4 después de dos horas y 21 minutos de acción.



El partido, que se dio en la pista número 10 de Flushing Meadows, fue el segundo duelo que ambas tenistas protagonizaron como profesionales, con ventaja de 2-0 para Kasatkina.

Sealed with a 🚀...@MariaSharapova defeats a resurgent Schnyder 6-2, 7-6 in her opening round match in Louis Armstrong Stadium!https://t.co/83VapwyU8n#USOpen pic.twitter.com/LOqNKl8C1x — US Open Tennis (@usopen) August 29, 2018



La tenista rusa hizo la diferencia en su juego en primer saque, que se convirtió en su mejor arma al tener un 70 por ciento de acierto por solo el 56 de Babos, que colocó 46 golpes ganadores, pero también cometió 58 errores no forzados por 20 y 30, respectivamente, de Kasatkina.



Su rival en la segunda ronda será la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich, que se impuso por 2-6, 6-1 y 6-2 a la suiza Belinda Bencic.



La estadounidense Madison Keys, finalista el año pasado en Flushing Meadows, volvió a la pista central Arthur Ashe Stadium para ser recibida con una gran ovación por parte de los seguidores locales. No les defraudó y venció 6-4 y 6-4 a la francesa Pauline Parmentier.



Keys, que el año pasado perdió la final ante su compatriota Sloane Stephens, necesitó una hora y 35 minutos para colocar 29 golpes ganadores por 28 errores no forzados, comparados a los 13 y 20, respectivamente, de Parmentier.



La tenista estadounidense, que disputa por octava vez el último Grand Slam de la temporada, logró el pase a la segunda ronda por cuarto año consecutivo.

6-4, 6-4@Madison_Keys defeats Parmentier in the 2nd night match in Arthur Ashe Stadium to advance to R2...https://t.co/aBv5yfq53o#USOpen pic.twitter.com/lYAKZJwyBQ — US Open Tennis (@usopen) August 29, 2018



Su rival en la segunda ronda será su compatriota, Bernarda Pera, que ganó a la kazaja Yulia Putintseva por 7-6 (6) y 6-4.

Sharapova, que juega su duodécimo Abierto de Estados Unidos, no logró el triunfo más espectacular de su carrera en la pista Louis Armstrong, pero sí fue superior a la veterana suiza Patty Schnyder, a la que venció por 6-2 y 7-6 (6) y pasó a la segunda ronda después de una hora y 50 minutos de acción.



Su rival en la segunda ronda será otra veterana, la rumana Sorana Cirstea, que se impuso 6-3, 3-6 y 7-5 a la estadounidense Alison Riske.



Sharapova, vigésima segunda cabeza de serie, apenas consiguió su segundo triunfo en los nueve enfrentamientos que ha tenido con Schnyder (6-2), con la que no jugaba desde 2008.



Schnyder, de 39 años, se convirtió en la jugadora más veterana en llegar al cuadro principal en un Grand Slam a través de la calificación en la era Open.



Sin embargo, el sueño le duró poco ante una excampeona del Abierto de Estados Unidos (2006), que no mostró que tenga su mejor tenis.



Suárez, trigésima cabeza de serie, sufrió ante la local Nicole Gibbs, pero al final se impuso en tres sets por 5-7, 6-3 y 6-4 para conseguir el pase a la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos, que disputa por undécima vez como profesional.



Suárez, de 29 años, tendrá como rival en la segunda ronda, a la francesa Kristina Mladenovic, que se impuso por 6-0 y 6-3 a la eslovena Tamara Zidansek.



El duelo entre Suárez y Mladenovic será el cuarto que disputan como profesional con ventaja de 2-1 para la tenista española.