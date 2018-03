Del Potro y Zverev Avanzan, Cilic Cae En Miami

EFE

El argentino Juan Martín del Potro, el alemán Alexander Zverev y el español Pablo Carreño ganaron este martes en el Abierto de Miami en una jornada en la que quedó fuera el croata Marin Cilic.



Ante el serbio Filip Krajonovic, Del Potro volvió a ir de menos a más y remontó un 4-1 en contra con nueve juegos consecutivos que le abrieron las puertas a cuartos y le permitieron un partido relativamente cómodo y sin un gran desgaste físico.



El argentino sumó su decimocuarta victoria consecutiva, "trajín" que le ha permitido ganar los torneos de Acapulco e Indian Wells en las últimas semanas, y, aunque ha reconocido que está agotado, espera mostrar una mayor regularidad ante su rival en cuartos, el canadiense Milos Raonic.



El tandileño indicó que una bola de "break" equivale casi a un punto de partido ante Raonic, debido a lo complicado que es quebrar el servicio al canadiense, al que derrotó hace dos semanas en semifinales en Indian Wells.



El estadounidense John Isner despachó a Cilic, segundo cabeza de serie y uno de los pocos "top 5" mundial todavía tanto en el torneo masculino como femenino.



El croata se sumó así a la larga lista de tenistas "top" que se despidieron antes de tiempo y que incluye al suizo Roger Federer (1), el búlgaro Grigor Dimitrov (4), la rumana Simona Halep (1), la danesa Caroline Wozniacki (2) o la española Garbiñe Muguruza (3).



El estadounidense ganó por 7-6(0) y 6-3 a un Cilic que no dispuso de ninguna bola de "break" en todo el partido.



En cuartos, Isner jugará con el joven tenista coreano Hyeon Chung, decimonoveno cabeza de serie, que hoy derrotó al portugués Joao Sousa por 6-4 y 6-3.



Otro que no se vio amenazado por ninguna bola de "break" fue Raonic durante su partido con el francés Jeremy Chardy, al que ganó 6-3 y 6-4.



El vigésimo cabeza de serie sigue demostrando el buen momento que ya reflejó en Indian Wells hace dos semanas y todavía no ha cedido ningún set en el torneo floridiano.

Otro en gran momento y que llegó a cuartos sin perder ningún set es el español Pablo Carreño, que hoy ganó sin excesivos problemas a su compatriota Fernando Verdasco, lastrado en el primer set por su falta de tino en el saque y en el segundo, cuando estaba presentando batalla, sufrió un pinchazo en su gemelo izquierdo.



Uno de los pocos "top 5" que sobreviven en el torneo es el alemán Alexander Zverev, que accedió a semifinales al ganar al australiano Nick Kyrgios por un doble 6-4 y se jugará el pase a semifinales con el croata Borna Coric.



El alemán, que en octavos había derrotado al español David Ferrer, fue superior a un Kyrgios que le había eliminado en cuartos de final en la pasada edición del torneo de Miami.



En cuartos, el germano se enfrentara a Coric, que derrotó al canadiense Denis Shapovalov por 7-6(2), 6-4 y 6-4.