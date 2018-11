Del Potro No Jugará La Finales ATP En Londres

EFE

El argentino Juan Martín del Potro no podrá disputar la Copa de Maestros de Londres a causa de una lesión en la rodilla derecha y será sustituido por el japonés Kei Nishikori en el O2 del 11 al 18 de noviembre, informa la ATP.



Así, Nishikori se une en Londres al serbio Novak Djokovic, el español Rafael Nadal, el suizo Roger Federer, el alemán Alexander Zverev, el sudafricano Kevin Anderson, el croata Marin Cilic y el austríaco Dominic Thiem.



Del Potro continúa su rehabilitación tras una lesión sufrida mientras disputaba el Masters 1.000 de Shanghái en octubre y no llegará a tiempo para jugar en plenas condiciones en Londres.

👏 @keinishikori se suma a la lista en Londres



El 🇯🇵 vuelve a las #NittoATPFinals luego de la baja de Juan Martin del Potro por lesión



Más ➡️ https://t.co/2DuN9CMvBu pic.twitter.com/KWsWNwJycM — ATP en Español (@ATPWorldTour_ES) November 3, 2018



"Es frustrante para mí no poder competir en Londres. Es un torneo muy especial y he hecho todo lo posible para mejorar la rodilla. La rehabilitación está progresando bien, pero necesito más tiempo. Por supuesto, es decepcionante para mí en este momento, pero he tenido una buena temporada en general", afirma Del Potro en una nota de prensa de la ATP.



Nishikori, de 28 años, hará su cuarta aparición en la final de la temporada (también estuvo en 2014, 2015 y 2016). Alcanzó las semifinales en dos ocasiones, su debut en 2014 y en 2016, y en ambos casos perdió ante Djokovic.



El japonés es el tercer jugador desde 1994 que gana un título de la circuito Challenger (Dallas) y se clasifica para las finales ATP en la misma temporada, siguiendo los pasos de Ivan Ljubicic (2005) y Robin Soderling (2009).