Cuadro Femenino Del Abierto de Estados Unidos

La tenista española Garbiñe Muguruza, duodécima del mundo, disputará su primera ronda del Abierto de Estados Unidos contra la china Shuai Zhang, mientras que la número uno, la rumana Simona Halep, lo hará contra la estonia Kaia Kanepi.



La danesa Caroline Wozniacki, segunda cabeza de serie y de la WTA, jugará contra la australiana Samantha Stosur y la actual campeona del torneo, la estadounidense Sloane Stephens, debutará ante la rusa Evgeniya Rodina, de acuerdo al sorteo realizado este jueves en Nueva York.



La alemana Angelique Kerber, que ostenta el cuarto lugar, se enfrentará a la rusa Margarita Gasparyan, mientras que en su retorno a este Grand Slam tras convertirse en madre, la estadounidense Serena Williams tendrá como primera oponente a la polaca Magda Linette.

Serena, exnúmero uno del mundo y que ahora consta como décimo sexta según la WTA, es la décimo séptima cabeza de serie, por detrás de su hermana mayor, Venus Williams, que debutará contra la rusa Svetlana Kuznetsova.



De entre las primeras jugadoras del mundo, la primera ronda pondrá cara a cara a la checa Petra Kvitova contra la belga Yanina Wickmayer; a la francesa Caroline Garcia contra la británica Johanna Konta y a la ucraniana Elina Svitolina contra la estadounidense Sachia Vikery.



Por su parte, la española Carla Suárez Navarro, trigésima en la lista femenina del Abierto y segunda española tras Muguruza, todavía no tiene definido el nombre de su rival para la primera ronda.



Brookfield Place, un centro comercial del distrito financiero de Manhattan, fue el lugar elegido para desvelar el cuadro inicial del US Open, que este año celebra 50 años con una serie de eventos conmemorativos y con mejores instalaciones, entre ellas un nuevo estadio.



Una vez conocidos los primeros partidos de la competición que comienza el lunes, los actuales defensores del título acudieron a expresar sus impresiones, aunque Stephens admitió no saber aún a quién se enfrentará.



"No quiero saberlo hasta el sábado, no voy a mirar Twitter ni Instagram", dijo Stephens y, ante la insistencia de los presentadores, el español Rafael Nadal acudió en su ayuda: "¡Dejad que se relaje, es un día precioso!".



La estadounidense de 25 años recordó con cariño su debut en la final del año pasado, que también fue su estreno en una última ronda de un torneo, y sostuvo que era algo que "no suponía que fuera a pasar" y que recordará "toda la vida".



Desde entonces, Stephens ha cosechado "buenos resultados" y reconoció que ahora tiene "mucha presión" pero que Nadal, su favorito absoluto del Abierto, le "alivia parte".



Serena Williams, que este año intentará sumar su vigésimo cuarto título de Grand Slam, contribuirá a reflejar cómo el "tenis estadounidense está floreciendo, especialmente el femenino", apuntó Stephens, quien se sintió honrada de formar parte de un grupo "fuerte y poderoso".