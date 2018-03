Collins Derrota A Venus Para Avanzar A Semis En Miami

EFE

La estadounidense Danielle Collins, que accedió al torneo de Miami desde la fase de calificación, se enfrentará en semifinales a la letona Jelena Ostapenko, quinta del mundo, después de ganar este miércoles a su compatriota Venus Williams, octava cabeza de serie, por 6-2 y 6-3.



Collins, que eliminó en cuarta ronda a una puertorriqueña Mónica Puig que estaba realizando un gran torneo en Miami, llegó a este Premier Mandatory después de dar la sorpresa y alcanzar los octavos en Indian Wells, en los que la derrotó la española Carla Suárez.



Este resultado le permitió llegar al 93 del ránking mundial, su puesto más alto desde que se convirtió en profesional el año pasado, pero insuficiente en cualquier caso para entrar directamente al torneo de Miami, por lo que tuvo que jugar dos partidos de calificación.

No es de extrañar entonces que Venus nunca la hubiera visto jugar y quizás por ello le costó saber cómo atacar a una tenista que además jugaba el partido más relevante de su carrera y ante una de sus "ídolos".



Pero esa presión no afectó a Collins, a la que se veía tranquila y mandando con un "break" en el segundo juego y confirmando posteriormente (3-0).



La mayor de las Williams intentó contrarrestar el buen arranque de su rival y tras ganar su siguiente servicio dispuso de dos bolas de "break" a continuación, pero la floridiana las salvó y se puso 4-1.



Para rematar, volvió a quebrar a la 8 del mundo en el octavo juego para sentar un marcador contundente, un 6-2 que mostraba el camino en el siguiente.



Todo pudo cambiar en el primer y largo juego del segundo set, en el que Williams presionó a su rival, incluida una amenaza de "break", pero Collins aguantó, no cometió errores y se lo embolsó.

En el siguiente, Collins volvió a desplegar una amplia batería de golpes, ya sean paralelos con la derecha o reveses cruzados, a los que Venus nada pudo hacer y le rompió de nuevo el servicio al inicio del set, aunque la veterana tenista estadounidense se revolvió y recuperó el "break" y confirmó (2-2).



Y de ahí tres juegos consecutivos (5-2) que la dejaron en una situación inmejorable para certificar con su servicio su pase al penúltimo partido del torneo.



Su rival en las semifinales será Ostapenko, contra la que nunca ha jugado y que llegó a esta ronda al ganar este miércoles a la cuarta del mundo, la ucraniana Elina Svitolina, por 7-6(3) y 7-6(5), en las que también serán sus primeras semifinales en el Premier Mandatory de Miami.