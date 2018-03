Carreño Busta Lucha El Pase A Semis Al Vencer A Anderson En Miami

EFE

El tenista español Pablo Carreño ganó este jueves por 6-4, 5-7 y 7-6 (6) al sudafricano Kevin Anderson, número ocho en la ATP, y se clasificó para las semifinales del Masters 1.000 de Miami.



Carreño disputará este viernes su segunda semifinal en un torneo de esta envergadura, tras la de Indian Wells en 2017.



La de este jueves fue además su segunda victoria sobre un "top 10" después de ganarle a Milos Raonic en Roland Garros en 2017 cuando el canadiense era número 6 del mundo.



El 19 de la ATP buscaba además revancha de su última derrota ante el sudafricano, este marzo en octavos de Indian Wells, donde le derrotó por 4-6, 6-3 y 7-6 (6), y al que no había logrado vencer nunca en los cuatro enfrentamientos que habían disputado.

No such thing as an easy victory.@pablocarreno91 defeats Anderson 4-6 5-7 7-6(6) in a thrilling contest.#MiamiOpen pic.twitter.com/s1FMjYONBn — Tennis TV (@TennisTV) March 29, 2018



Este era el mejor momento para estrechar su particular parcial con el sudafricano, ya que llegaba al choque reforzado por sus grandes actuaciones en Miami, donde superó con autoridad a todos sus rivales: el uzbeko Denis Istomin, el estadounidense Steve Johnson y en octavos a su compatriota Fernando Verdasco.



El español buscará alargar su recorrido en Miami ante el cuarto cabeza de serie del torneo, el alemán Alexander Zverev, al que no se ha enfrentado nunca.



Aunque el historial de enfrentamientos con Anderson daban como favorito al sudafricano, Carreño no se encogió y ambos mantuvieron su saque en los primeros seis juegos, en los que registraron estadísticas de saque muy parejas.



No obstante, el número 19 del mundo estuvo más cerca de arrebatarle el saque a su rival y desaprovechó un 0-40 en el tercer juego.



Fueron estos momentos clave en los que Carreño no desperdició en sus enfrentamientos previos en Miami, pero el gijonés esperó su oportunidad, que llegó en el séptimo juego.



Quien fuera el décimo mejor jugador del mundo dejó todo su potencial en la pista y le endosó un 40-0 a su rival, que le permitió romper el saque y hacer resonar su grito de celebración en el Gran Estadio de Cayo Vizcaíno.



El gijonés no había cosechado ninguna victoria en el torneo floridano hasta la presente edición, y tras los primeros 43 minutos que duró el primer set, que culminó con tres 'aces' en el último juego, reivindicó su regularidad en la cancha.



Aunque cedió el saque a su rival en el segundo juego de la segunda manga, lo recuperó inmediatamente en el tercero para tomar la iniciativa en el quinto al romper de nuevo el servicio del sudafricano.



Con 5-3 en el marcador, el sudafricano intensificó su juego y aunque el español llegó a tener dos bolas de partido, finalmente Anderson ganó cuatro juegos consecutivos con los que empató el choque.



El sudafricano no quería quedarse otra vez en cuartos de final, como le sucedió en Indian Wells, pero Carreño apretó en el noveno juego, con 4-4 en el marcador, y tras estar perdiendo 15-40 logró disponer de una bola de quiebre, que al final desaprovechó.



Con 5-4 para el jugador de 31 años, Carreño luchó para volver a empatar el encuentro, y lo logró gracias a unos registros de puntos en el primer saque que superaban el 90 %, por el 76 % de su rival, que le llevaron a forzar el desempate.



En el 'tie break', y tras más de dos horas y media de acción en la cancha, el español levantó una bola de partido y se llevó el desempate por 8-6.