Bruguera: "Rafa Está Sano y Todas Las Sensaciones Son Positivas"

EFE

El capitán del equipo español de Copa Davis, Sergi Bruguera, señaló que Rafael Nadal está bien físicamente y que todas las sensaciones que ha tenido en los entrenamientos previos a la eliminatoria de cuartos de final, que afrontan desde este viernes en Valencia ante Alemania, han sido positivas.



"Rafa está entrenando muy bien, muy fuerte, con mucha confianza, y está sano", señaló Bruguera en rueda de prensa.



El numero uno mundial no juega un partido de competición oficial desde que se lesionó en el Abierto de Australia y podría reaparecer este fin de semana, tras dos años sin jugar la Davis.



Bruguera comentó que tras la confirmación de que Nadal no iba a jugar ni en Indian Wells ni en Miami, el tenista balear ya le comunicó su intención de jugar esta eliminatoria si se encontraba en buenas condiciones físicas.

#ESPGER 🎤Sergi Bruguera sobre Nadal:"Si está bien para jugar, jugará. Es el Nº 1 del mundo" 🇪🇸🆚🇩🇪 pic.twitter.com/BNCm9nUObe — Copa Davis (@CopaDavis) April 4, 2018



Sobre el estado de Feliciano López, quien hasta hoy no había podido participar en ningún entrenamiento en Valencia debido a un proceso febril, el capitán anunció que el tenista toledano ya está recuperado.



"Hoy ya se ha levantado bien, con ganas, energía y ya está entrenando. Parece que ya hemos dejado atrás las décimas de fiebre que tenía", apuntó.



Bruguera insistió en que Alemania es el rival más complicado que les podía tocar en esta eliminatoria de cuartos y avisó que será difícil superarles.



"El equipo alemán era el más complicado que nos podía tocar. Zverev es el cuarto del mundo, viene de ser finalista en Miami y fue ganador en Roma. Es una realidad y un gran competidor", señaló.



"Kohlschreiber lleva quince años jugando, tiene una experiencia brutal y es un grandísimo jugador capaz de ganar a cualquiera. Además, cuentan con un gran doble. Struff juega increíble e hizo semis en Australia y creo que en Miami y Martener es un jugador que está ganando muchos partidos", sentenció.

🎾@feliciano_lopez pisa por fin la Plaza de Toros de Valencia tras recuperarse del estado febril que le ha tenido en el hotel hasta hoy#ESPGER 🇪🇸🎾🇩🇪 pic.twitter.com/VFCUhUUmRI — Copa Davis (@CopaDavis) April 4, 2018



Bruguera comentó que aunque esperará al último entrenamiento, mas o menos tiene ya clara la idea del equipo que va a presentar, y aseguró que tiene muchas opciones, tanto a la hora de componer la pareja de dobles como los individuales.



La eliminatoria se jugará en la plaza de toros de Valencia, un recinto que el capitán español tildó de espectacular. "Tenía mucha curiosidad por ver una pista así y me ha impresionado. Sé como es el público de Valencia y será un jugador fundamental en la eliminatoria", aseguró.



Además, se congratuló de volver a Valencia, la que considera su segunda casa, donde pasó gran parte de su infancia. "Me lo tomo con una ilusión tremenda. Para mí es especial porque viví seis años aquí cuando era muy pequeño, pasé una infancia espectacular y luego vine muchísimo", recordó.



Por último se refirió a la previsión climatológica, ante la posibilidad de que pueda llover este fin de semana. "Mejor si hace sol, es mejor para jugar, pero en los temas que no puedes controlar, te tienes que adaptar y gestionarlos. Me guste o no, va a pasar lo que tenga que pasar", concluyó.