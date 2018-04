Andújar Vence A Edmund Para Conquistar El Título En Marruecos

EFE

El español Pablo Andújar derrotó este domingo al británico Kyle Edmund por 6-2 y 6-2 en la final del Grand Prix Hassan II de Marraquech (Marruecos), torneo que da inicio a la gira primaveral sobre tierra batida, y obtuvo su primer triunfo en un evento ATP desde 2014.



Después de tres años de rehabilitación en los que se sometió a tres cirugías en el codo, Andújar consiguió el cuarto título de su carrera y su tercera victoria en este torneo, que ya ganó en 2011 y 2012, cuando se disputaba en Casablanca.



El conquense, pero residente en Valencia, logró su último título en el torneo de Gstaad (Suiza) de 2014, y ocupa actualmente el puesto 355 de ránking ATP.



"Quiero agradecer a mis padres que están ahí, a mi fisio y entrenador y en especial a dos personas, mi mujer y mi hijo (de ocho meses) a los que dedico este triunfo", dijo Andujar tras recoger el trofeo de campeón.



A pesar el favoritismo de Edmund (segundo cabeza de serie y número 26 de la clasificación mundial), semifinalista en el Abierto de Australia este año y número uno británico en la actualidad, Andújar dominó completamente el duelo y lo resolvió en dos rápidos sets, tras una hora y 22 minutos.

¡Campeón tras una historia de superación increíble! 👏🏻👏🏻👏🏻 @AndujarPablo se hace con el título de #Marrakech y suma su cuarto trofeo ATP. https://t.co/5k02Pge19w pic.twitter.com/IxeJFeRztD — ATP en Español (@ATPWorldTour_ES) April 15, 2018



Con una enorme efectividad en el resto desde el inicio del partido, Andújar siempre llevó la delantera y anuló el peligro de Edmund al servicio; el británico sólo logró ganar dos juegos con su saque.



El conquense ha prolongado el buen estado de forma que le llevó a ganar, la semana pasada, el Challenger de Alicante, y no pareció afectarle la intensa jornada que disputó el sábado, cuando se vio obligado a jugar los cuartos de final y las semifinales con apenas cuatro horas de margen entre un partido y otro.



Desde el primer momento de la final contrastaron los nervios de Edmund, que a sus 23 años protagonizaba su primera final ATP, con la calma de Andújar, que limitó al mínimo sus errores no forzados.



Apoyado en su fiable desempeño desde el fondo de la pista, Andújar completó una sólida salida, y se llevó los tres primeros juegos sin dificultades (hubo un punto en que llegó a ganar nueve puntos consecutivos), con dos 'breaks' incluidos.



Errático y precipitado, Edmund fue acumulando fallos y, pese a romper el servicio de Andújar en el cuarto juego, no salió de su tónica irregular en ningún momento.



En el octavo juego, Andújar salvó dos bolas de 'break' para sentenciar en primer set e, inmediatamente después, logró una nueva ruptura para abrir la segunda manga.



Según pasaban los puntos, la creciente comodidad de Andújar fue palpable, y fue probando golpes más agresivos sin perder eficacia.



De poco valieron los intentos de Edmund, incapaz de imponer su saque, por equilibrar la contienda, y acabó claudicando por un nuevo 6-2 en el segundo set.



Para llegar a la final, Andújar venció a tres rivales procedentes de la fase previa (Ilya Ivashka, Andrea Arnaboldi y Alexey Vatutin) y, en la semifinal, al portugués Joao Sousa, número 70 del mundo.



Edmund, por su parte, había alcanzado el partido por el título sin ceder un solo set en sus victorias sobre el francés Richard Gasquet (cuarto cabeza de serie), el tunecino Malek Jaziri, el moldavo Radu Albot y el checo Jiri Vesely.



Con su victoria en Marraquech, el jugador español obtiene 250 puntos ATP y un premio de 85.000 euros.



El Grand Prix Hassan II, de categoría ATP 250, es el único torneo del circuito ATP celebrado en África y reparte 501.345 euros en premios.