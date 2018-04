Juve doblega al Benevento con un triplete de Dybala

EFE

El Juventus logró este sábado un trabajado triunfo por 2-4 en el campo del colista Benevento, con un triplete del argentino Paulo Dybala, a falta de cuatro días para la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid.



Tras la contundente derrota por 0-3 sufrida el martes en el duelo de ida contra los blancos, el Juventus afianzó su liderato en la Serie A (Primera División), comandado por un Dybala que, tras la expulsión que sufrió contra el Real Madrid, marcó un golazo y dos penaltis.





El brasileño Douglas Costa firmó el cuarto gol del Juventus y acabó con un Benevento que fue capaz de remontar dos veces, al lograr el momentáneo 1-1 y el 2-2 gracias a un doblete del maliense Cheick Diabaté.



Con estos tres puntos, el Juventus tiene ahora siete de ventaja sobre el Nápoles, que se medirá este domingo con el Chievo en el estadio San Paolo.



El técnico del Juventus, Massimiliano Allegri, realizó nueve cambios con respecto al once titular alineado ante el Madrid y dio descanso al argentino Gonzalo Higuaín, al apostar por un tridente formado por el croata Mario Mandzukic, Dybala y el colombiano Juan Cuadrado.



También descansaron el capitán, Gianluigi Buffon, el defensa Giorgio Chiellini y el medio alemán Sami Khedira, para que lleguen con más energías a la cita con el Real Madrid del miércoles en el estadio Santiago Bernabéu.



En la rueda de prensa previa al choque de este sábado, Allegri animó a su equipo a que usara "la rabia y la decepción" provocada por la derrota contra el Madrid como forma de motivación para sumar tres puntos con autoridad en el campo del Benevento.



Sin embargo, los turineses se midieron con un equipo muy concentrado que, empujado por los 17.000 aficionados del estadio Ciro Vigorito, realizaron una prestación de máximo esfuerzo para regalarse una satisfacción ante el seis veces consecutivas campeón de Italia.



El Juventus desbloqueó el encuentro a los 15 minutos gracias a un gran gol de Dybala, que colocó el balón en una escuadra con un zurdazo curvado desde el límite del área, aunque el Benevento reaccionó con carácter y consiguió la igualada por medio de Diabaté en el 24.



Durante unos veinte minutos el duelo estuvo igualado, pero los turineses recuperaron su ventaja justo al borde del descanso, cuando el árbitro pitó un penalti con la ayuda del VAR por una falta del rumano Alin Tosca sobre el bosnio Miralem Pjanic.



Dybala, que falló dos penas máximas este año, contra el Atalanta y el Lazio, estuvo impecable desde los once metros y envió a su equipo al descanso con una ventaja de 2-1.



Esa diana parecía acabar con la resistencia del Benevento, pero el conjunto sureño no perdió la fe y logró una nueva igualada en el minuto 51, cuando Diabaté celebró su doblete personal con un gran cabezazo al segundo poste (2-2).



En el intento de aumentar el peso ofensivo, Allegri dio paso también a Higuaín y el "Pipita" consiguió en el minuto 75 la segunda pena máxima a favor de los turineses, que Dybala transformó con seguridad para sellar su triplete.



La "Joya" reaccionó tras las críticas recibidas por su actuación del martes contra el Madrid y ya suma 21 goles en la Serie A, lo que le sitúa tercero en la clasificación de los artilleros, a tres dianas de su compatriota Mauro Icardi (24) y a cinco de Ciro Immobile (26).



El gol del argentino acabó con la resistencia de un Benevento que terminó sucumbiendo ante el cuarto y definitivo tanto, firmado por Douglas Costa con un zurdazo desde fuera del área en el minuto 81.