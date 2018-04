AC Milan 0-0 Napoli: Milagro de Donnarumma evita el triunfo de los Azzurri

EFE

El Napoli desperdició una monumental ocasión en el tiempo añadido con el polaco Arkadiusz Milik y se quedó segundo detrás del líder Juventus, que tiene ahora tres puntos de ventaja y que podrá incrementar su margen a seis unidades si gana este domingo al Sampdoria.



Donnarumma, de 19 años, disputó este domingo su partido número 100 en la Serie A y lo celebró con una de las mejores paradas del año e Italia.



El Milan llegaba a la cita con el Nápoles en emergencia defensiva, al no poder contar con sus zagueros titulares Leonardo Bonucci, sancionado, y Alessio Romagnoli, lesionado, por lo que salió con el argentino Mateo Musacchio y el colombiano Cristian Zapata desde el primer minuto.



Por su parte, el Nápoli se encomendó a su tridente "ligero", formado por el belga Dries Mertens, el italiano Lorenzo Insigne y el español José Callejón.



La primera mitad estuvo muy bloqueada tácticamente y las únicas ocasiones se originaron en unos intentos desde fuera del área del turco Hakan Calhanoglu, que chocó con el meta español Pepe Reina, y de Insigne, que asustó a los milaneses con un disparo curvado que terminó fuera por poco.



La intensidad subió en la reanudación y el Milan buscó la diana de la ventaja con unos centros peligrosos del español Jesús Fernández Sáez "Suso" desde la banda derecha, aunque los delanteros "rossoneri" chocaron contra los atentos zagueros del Nápoles.



El Napoli, uno de los equipos que practican el mejor fútbol de Italia, tuvo poca brillantez este domingo y no logró acercarse a la portería rival con su habitual peligrosidad.



Sin embargo, los "azzurri" tuvieron una enorme oportunidad de gol en el tiempo añadido, cuando Milik recibió un centro de Insigne y remató a bocajarro, solo delante de Donnarumma.



El joven arquero de los milaneses hizo una determinante intervención para enviar el balón a córner y frustrar a un Nápoles que llegó a pocos centímetros del gol de la victoria.



Este resultado sonríe al Juventus, que podrá dar un paso significativo hacia su séptimo título liguero consecutivo si derrota al Sampdoria en el Allianz Stadium (18.00 locales, 16.00 GMT).



En los otros encuentros del programa dominical, el Fiorentina interrumpió su racha de seis victorias consecutivas al no pasar del empate 0-0 ante un Spal de Ferrara que logró un punto de gran importancia de cara a su lucha por la salvación.



El Spal suma ahora un punto más que el Crotone, antepenúltimo, y aprovechó además la derrota del Hellas Verona contra el Bolonia (0-2) en un duelo decidido por un gran gol de falta directa de Simone Verdi y por un tanto del húngaro Adam Nagy.



El colista Benevento empató 2-2 en el campo del Sassuolo, en un duelo protagonizado por los dobletes del maliense Cheick Diabaté, para los visitantes, y del italiano Matteo Politano, para los locales.



Diabaté, exjugador del Burdeos, el Osmanlispor turco y el Metz, firmó su segundo doblete consecutivo tras el que le endosó la semana pasada al Juventus.



Ya suma siete goles en los seis partidos que disputó en la Serie A, a la que llegó el pasado enero.