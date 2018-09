GOAL

Cristiano Ronaldo no está teniendo para nada el comienzo de temporada esperado con Juventus en Italia. El crack portugués, que dejó Real Madrid para llegar a la Vecchia Signora este último mercado, aún no pudo marcar su primer gol con su nuevo equipo luego de tres partidos. Sin embargo, la Juve sigue ganando, esta vez por 2-1 a Parma, y ya es el único líder de la Serie A italiana.

Otra vez, Cristiano no estuvo fino de cara al arco y no pudo anotarse en el marcador del duelo disputado en el Estadio Ennio Tardini. Los que sí terminaron salvando a los Bianconeri de un tropiezo como visitante fueron Mario Mandzukic y Blaise Matuidi, quienes contrarrestaron el gol de Gervinho para sacar los tres puntos como visitante.



De esta manera, Ronaldo se volvió a ir de un partido sin festejos, pero la Juve continúa acumulando victorias en la liga italiana. Otro que no la pasa bien es el argentino Paulo Dybala, quien no encuentra su lugar en el once titular de Allegri y solo entró para jugar los últimos minutos. Por su parte, el colombiano Cuadrado salió de entrada como lateral derecho.