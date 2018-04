Lazio 0-0 Roma: Empate con sabor a poco

EFE



Tras el empate del Inter de Milán, quinto con 60 puntos, el sábado contra el Atalanta, el Lazio y el Roma protagonizaron un 0-0 que les permitió seguir empatados en la tercera posición, con 61 unidades.



En un derbi intenso, el Roma golpeó dos veces al poste, la última en el minuto 90, mientras que el Lazio, que se quedó con diez hombres en el 80, se acercó a la diana de la posible victoria con un remate desde 50 metros del serbio Sergej Milinkovic-Savic que terminó fuera por poco.



Los dos conjuntos encaraban este derbi en estado anímico completamente opuesto, con el Roma que alcanzó unas históricas semifinales de la Liga de Campeones y el Lazio que cayó en los cuartos de final de la Liga Europa contra el Salzburgo.



El técnico del Roma, Eusebio Di Francesco, confirmó el 3-5-2 que ganó 3-0 al Barcelona el pasado martes y alineó a diez de los once titulares de ese partido, con la única excepción del brasileño Bruno Peres, que reemplazó a Alessandro Florenzi.



El Lazio empezó mejor y se acercó peligrosamente a la portería del Roma con un derechazo de Marco Parolo que salió alto, aunque poco a poco creció el Roma, que rozó la ventaja en el 37 con el brasileño Bruno Peres, que disparó a un poste desde dentro del área.



En la reanudación, el Roma dio un aviso con un disparo desde fuera del área del bosnio Edin Dzeko y el Lazio contestó con un remate desde dentro del área de Ciro Immobile que terminó fuera por poco, pero el equilibrio seguía intacto.



Los últimos minutos fueron vibrantes. En el 80, el Lazio se quedó con diez hombres por la doble amonestación al rumano Stefan Radu, pero no dejó de apretar en busca del triunfo, lo que provocó muchas ocasiones en ambas áreas.



El que más se acercó al gol fue el Roma, con Dzeko que remató tres veces a portería en menos de sesenta segundos. El primer disparo fue parado por el meta albanés Tomas Strakosha, luego un cabezazo se estrelló contra el larguero y el tercero terminó fuera por poco.



Sin embargo, la última ocasión fue para el Lazio, que se acercó al gol con un intento desde antes de la línea del centro del campo de Milinkovic-Savic, pero no pudo sorprender al portero brasileño Alisson Becker.