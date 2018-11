La Roma cae ante el Udinese previo a su cita contra el Madrid

EFE

Un gol del argentino Rodrigo De Paul dio este sábado el triunfo casero al Udinese sobre el Roma (1-0), en el partido que abrió la decimotercera jornada de la Serie A italiana (Primera división) y que deja tocado aun equipo romanista, con falta de ritmo y determinación, ante la cita del martes con el Real Madrid en la Liga de Campeones.



Tras ver como el Real Madrid se hundía contra el Eibar en Ipurua (0-3), el Roma saltó al campo del Udinese con la obligación de acercarse a la zona "Champions" de la tabla, pero dio una pobre imagen y sucumbió ante un gran gol de Rodrigo De Paul.



La reacción llegada en los minutos finales no fue suficiente para evitar la cuarta derrota liguera del año para unos romanos que solo ganaron uno de los últimos cuatro partidos y que se quedaron sextos en la clasificación.

Están a tres puntos del Lazio, cuarto, que jugará este domingo con el Milan, y recibieron además la noticia de la recaída muscular de Lorenzo Pellegrini.



Contra un Udinese en el que se estrenó el técnico Davide Nicola tras la destitución del español Julio Velázquez, el Roma encaró el duelo con varias rotaciones y el bosnio Edin Dzeko, Alessandro Florenzi o el turco Cengiz Under en el banquillo; unos cambios que no tuvieron el efecto deseado.



Tampoco estuvieron el griego Kostas Manolas, tocado y que tratará de recuperarse para la Liga de Campeones, ni Daniele De Rossi, que no estará presente tampoco contra el Madrid al seguir con problemas de rodilla.



Tras una primera mitad jugada con poco ritmo, en el que la única verdadera emoción fue un cabezazo de Schick parado por el meta argentino del Udinese Juan Musso, el Roma siguió controlando la posesión, pero sin brillantez en los últimos metros.



Una pasividad que terminó siendo castigada en el 54, cuando Ignacio Pussetto ofreció a De Paul un gran pase al hueco de tacón para que el exdelantero del Valencia regateara a Davide Santon y al brasileño Juan Jesus, y definiera con la pierna derecha para subir el 1-0 al marcador.



Fue un golazo que sacudió el equilibrio del duelo y, con los ritmos más alto, el Udinese dio muestra de su gran rapidez ofensiva y estuvo a punto de ampliar distancias en el 64, cuando el colegiado negó una diana a Pussetto por un toque con la mano en el control.



Di Francesco trató de cambiar la inercia del choque al dar paso a Under y Dzeko, pero su Roma era demasiado previsible y los disparos en los últimos minutos, de El Shaarawy y de Nicoló Zaniolo, no supusieron problemas para Musso.



La derrota también pudo ser más dura, de no fallar el venezolano Darwin Machís, exjugador de Granada o Leganés, un cómodo mano a mano con el portero "romanista".



Tras siete partidos sin ganar, el Udinese pudo celebrar un triunfo de gran importancia para alejarse de la zona de descenso, ahora a tres puntos de distancia, y complicó la situación de un Roma falto de entusiasmo.



Los romanos solo ganaron cinco de los primeros trece partidos ligueros del año y acabaron el partido con otra pésima noticia: la recaída muscular de Lorenzo Pellegrini, que fue sustituido en el 81 por Nicoló Zaniolo.



Ambos equipos saltaron al campo con una marca roja en la cara, una iniciativa de la Liga de la Serie A para combatir la violencia contra las mujeres que todos los equipos del torneo respetarán este fin de semana