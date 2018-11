Juventus vence 2-0 al Milan en San Siro

EFE

Juventus venció 2-0 en San Siro ante el Milan con un gol del portugués Cristiano Ronaldo y confirmó su liderato en la Serie A, en un partido en el que el argentino Gonzalo Higuaín falló un penalti con el 0-1 en el marcador y terminó expulsado en el tramo final.

Los goles del croata Mario Mandzukic y de CR7 permitieron a Juventus reaccionar tras la derrota europea sufrida contra el Manchester United y sellar el mejor arranque de la historia de la Serie A, con once victorias y un empate en doce partidos.



Los "bianconeri" recuperaron el margen de seis puntos sobre el Nápoles, que ganó el sábado en Génova (1-2) y se escaparon a nueve de distancia del Inter de Milán, tercero, que naufragó este mismo domingo en el campo del Atalanta (1-4).

Juventus arrancó con carácter y desbloqueó el encuentro a los 8 minutos, cuando Mandzukic anticipó al suizo Ricardo Rodríguez y fulminó al meta Gianluigi Donndarumma con un violento cabezazo tras un centro del brasileño Álex Sandro.



Los turineses dominaron el encuentro en la primera media hora y volvieron a avisar al Milan con otro cabezazo de Mandzukic, parecido al del 1-0, que esta vez se marchó desviado.

Al Milan le costaba crear peligros y solo se encomendaba a unos contragolpes para acercarse a la portería rival. Sin embargo, precisamente en una de esas transiciones Higuaín fue derribado en el área por el Medhi Benatia y consiguió una pena máxima.



El colegiado revisó la acción con la ayuda del VAR y tras unos segundos de tensión lo confirmó. El "Pipita", gran ex del partido, cruzó el remate pero el meta polaco Wojciech Szczesny entendió sus intenciones y consiguió pararlo (m.41).



La tensión del partido se incrementó en la reanudación, con Juventus que trató de gestionar la posesión del balón y el Milan que aumentaba su peso ofensivo al dar paso a Patrick Cutrone para que acompañara a Higuaín.



No obstante, las mejores ocasiones fueron para el Juventus, con Cristiano Ronaldo que lideró unos contragolpes y que lo intentó con dos zurdazos que Donnarumma consiguió detener.



Fueron el preludio del gol que finalmente llegó en el 82, cuando Donnarumma rechazó un disparo del portugués Joao Cancelo y el luso remató el rebote para sentenciar el encuentro.



En el tramo final el Milan perdió lucidez e Higuaín terminó expulsado por doble amonestación tras un choque con el marroquí Medhi Benatia. El argentino perdió la calma, protestó duramente ante el colegiado y sus compañeros tuvieron que detenerle pues el "Pipita" seguía arremetiendo.



El argentino abandonó el campo al borde de las lágrimas tras un partido en el que su compromiso no fue suficiente para evitar una dura derrota de su equipo.



Sigue volando el Juventus, que recuperó el margen de seis puntos sobre el Nápoles, segundo, y que está viviendo un arranque de temporada histórico.