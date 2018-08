EFE

El Tottenham dio un nuevo paso en su crecimiento tras romper el maleficio que parecía perseguirle ante el Manchester United en Old Trafford, donde había perdido en veintiún ocasiones, más que en ningún otro campo, al imponerse por 0-3 al conjunto del portugués José Mourinho.

"Somos un gran club, pero necesitamos ser más grandes y estamos en el camino de serlo. Es cierto que tras cuatro años, mucha gente dice que no hemos ganado nada, pero estamos sentando las bases para poder ganar", señaló en la previa el preparador argentino del Tottenham, Mauricio Pochettino.



Y que mejor punto de partida para luchar por la metas más ambiciosas que una victoria en el legendario Old Trafford, donde los "Spurs" habían caído derrotados en sus cuatro últimas visitas ligueras sin anotar ni un solo gol.

Una mala racha que el Tottenham pareció condenado a prolongar, tras verse desconcertado por el revolucionario planteamiento de Jose Mourinho, que no sólo cambio medio equipo con relación al once que cayó por 3-2 ante el Brighton en la última jornada, sino que sorprendió con un novedoso dibujo.



Enfadado por los errores defensivos que le costaron la derrota en Brighton, el entrenador luso alineó una novedosa zaga con dos carrileros y tres centrales, entre los que situó al centrocampista español Ander Herrera.

Un cambio que no pudo ofrecer mejor rendimiento al Manchester United, que maniató por completo al Tottenham en una primera mitad, en la que los londinenses no lograron disparar por primera vez a puerta, un remate blandito del danés Christian Eriksen, hasta alcanzados los cuarenta minutos de juego.



Todo lo contrario que el United, que a base de garra e intensidad, llegó con asiduidad a la meta defendida por el francés Hugo Lloris.



Ambición que a punto estuvo de encontrar recompensa a los 16 minutos en una mala cesión del defensa Danny Rose, que entregó el balón al belga Romelu Lukaku, que no pudo encontrar la red tras superar la salida del guardameta del Tottenham.

Error que no aplacó la voracidad del Manchester United que siguió buscando con ahínco la portería rival, aunque sin el acierto necesario para trasladar su superioridad en el juego al marcador.



Un dominio local que se diluyó por completo en el arranque de la segunda mitad, en la que el Tottenham con dos zarpazos de Harry Kane y del brasileño Lucas Moura, despertó los fantasmas de una contundente derrota en la grada de Old Trafford.



Y es que si en el primer tiempo, los de Pochettino apenas había podido encontrar a Harry Kane, en la segunda parte, sólo tardaron cinco minutos en nutrir al voraz delantero inglés.



Un perfecto saque de esquina botado por Kieran Trippier a los 50 minutos permitió a Harry Kane demostrar su instinto goleador, tras ganar la partida al central Phil Jones y establecer con un soberbio cabezazo el 0-1. Ventaja que el Tottenham dobló apenas dos minutos después,en el 52, con un tanto del brasileño Lucas Moura, que estableció el 0-2 al rematar a las redes un centro desde la banda derecha de Christian Eriksen.



Dos golpes a los que intentó responder el United, que dio entrada al chileno Alexis Sánchez, con más pasión que cabeza, lo que permitió al Tottenham, ahora sí con espacios para lucir su veloz juego ofensivo, gozar de varias claras ocasiones para ampliar el tanteador.



Pero sí Dele Alli en el 60 y Kane en el 62 no lograron acertar con la portería de De Gea, el brasileño Lucas Moura, el mejor del encuentro, no desaprovechó la ocasión para firmar a los 84 el definitivo 0-3.



Una contundente victoria que no sólo permite al Tottenham no perder la estela en la clasificación del Liverpool y del Chelsea, que como los "Spurs" cuentan sus partidos por victorias, sino que dio un golpe sobre la mesa, para reclamar su papel de aspirante al título.



Objetivo que, apenas transcurridas tres jornadas, parece complicársele a un Manchester United, que suma ya dos derrotas en tres partidos, el peor arranque liguero de los "diablos rojos" desde el curso 1992/93.