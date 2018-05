West Bromwich sorprende y derrota al Tottenham en la Premier

EFE

El West Bromwich, con un gol en el tiempo añadido, logró un triunfo (1-0) que mantiene abiertas sus esperanzas de salvación en la Premier al tiempo que complica al Tottenham, que aún no ha asegurado su presencia en la próxima edición de la Liga de Campeones.



El West Bromwich prolongó la línea ascendente que adoptó con la llegada al banquillo de Darren Moore. El nuevo técnico ha resucitado al equipo. La permanencia es difícil pero todavía es posible para el West Browich.



Fue en un saque de esquina donde se generó el tanto del triunfo del cuadro local, aprovechado por Jake Lvermmore, que batió al francés Hugo Lloris.



El West Bromwich, que llevaba diez partidos sin ganar y era el colista de la tabla, lleva ya tres victorias, ante el Manchester United en Old Trafford, contra el Newcastle y esta última frente el Tottenham, y dos empates, ante el Swansea y el Liverpool.



El equipo de Darren Moore llegará a la última jornada con opciones matemáticas de permanencia. Sus posibilidades son pocas. Pero existen.



El marcador complica, sin embargo, las aspiraciones del Tottenham, que no termina de cerrar su inclusión entre los cuatro primeros de la clasificación y asegurarse su presencia en la próxima edición de la Liga de Campeones.



Es cuarto el conjunto londinense, con cinco puntos de renta respecto al quinto, el Chelsea, que el domingo recibe al Liverpool en Old Trafford. Si el conjunto de Antonio Conte logra la victoria se situará a solo dos del equipo de Mauricio Pochettino con dos encuentros aún por disputar para ambos.