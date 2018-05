Wenger da el visto bueno para que Arteta sea el nuevo DT del Arsenal

EFE

El técnico del Arsenal, el francés Arsene Wenger, ha respaldado este jueves al español Mikel Arteta y ha asegurado que está "preparado" para convertirse en el nuevo inquilino del banquillo de los 'Gunners'.



El nombre de Arteta es uno de los que suenan con más fuerza para reemplazar al veterano Wenger, quien dejará en las próximas semanas el conjunto del norte de Londres después de 22 años como entrenador titular.





"Tiene todas las cualidades para hacerlo bien y creo que es uno de los favoritos. Fue un líder en el vestuario, tiene pasión por este deporte y conoce bien el club. Además, sabe lo que es importante para la institución, y así lo demostró cuando fue capitán. ¿Por qué no él?", comentó el técnico galo.



Arteta colgó las botas en verano de 2016 y durante la campaña que acaba de finalizar ha ejercido de ayudante de Pep Guardiola en el banquillo del Manchester City, con el que ha conquistado la Premier League.



Pese a la falta de experiencia del excentrocampista vasco, Wenger considera que ha dejado "mucha experiencia y veteranía" en el club, ya que muchos de los que eran sus ayudantes continuarán en el Arsenal.



"He dejado mucha experiencia allí. Gente que trabajaron conmigo como Steve Bould o Jens Lehmann. Ha sido ayudante de Guardiola, por lo que, creo, tiene todas las cualidades necesarias", manifestó el alsaciano, en unas declaraciones que recogen hoy los medios británicos.



Sin embargo, pese a mostrar públicamente su apoyo por Arteta, Wenger ha recalcado que no quiere influir en la decisión de la junta directiva y que apoyará incondicionalmente al entrenador que sea elegido.



"No quiero influir públicamente porque considero que es importante que tomen una decisión objetiva. Una vez se tome esa decisión y se comunique públicamente yo apoyaré al que haya sido el elegido", apuntó Wenger