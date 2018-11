¿Se terminó el 2018 para Alexis Sánchez?

EFE

La tristeza y frustración de Alexis Sánchez se tradujo en la confirmación de una lesión en el tendón de la corva de su pierna derecha, y este viernes José Mourinho informó que el chileno no jugará más con la camiseta de Manchester United en 2018, cuando al club todavía le restan ocho partidos en el presente año. Y dos clásicos.

"Tiene una importante lesión. No quiero arriesgarme al decir por cuánto tiempo (estará fuera) pero desde lo más alto de mi experiencia diría que no jugará (otra vez) este año", explicó el portugués a MUTV.

El portugués aprovechó la ocasión para dejar en claro que no existen problemas extradeportivos con el tocopillano. Aclaró que "la primera cosa que puedo decir es que, en cualquier otro club, cuando un jugador no está jugando es una simple decisión del técnico. En nuestro club, cuando un jugador no juega, se reporta siempre que es porque el jugador no se está comportando y tiene problemas disciplinarios. Por supuesto que este no es el caso".

En diciembre, y potencialmente sin Alexis, los Red Devils enfrentarán a Southampton (1), Arsenal (5), Fulham (8), Valencia (12), Liverpool (16), Cardiff (22), Huddersfield (26) y Bournemouth (30), para luego arrancar el 2019 contra Newcastle el 2 de enero.

De confirmarse la ausencia de Sánchez, la estrella de La Roja habría cerrado su primera mitad de temporada 18/19 con números paupérrimos. Hasta aquí, jugó 633 minutos entre Premier y Champions y fue titular en siete partidos. Mou lo reemplazó en seis de aquellos y relegado se lesionó en un entrenamiento. Cuál cuento de terror.