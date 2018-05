Salah y De Gea premiados en la última fecha de la Premier League

EFE

El egipcio Mohamed Salah fue galardonado este domingo, al término del encuentro entre Liverpool y Brighton & Hove Albion (4-0), con la Bota de Oro de la Premier League, que premia al máximo artillero de la temporada en la liga inglesa.



Salah, que recibió también el premio al mejor jugador del año en la Premier, anotó 32 goles en la campaña liguera 2018/2019, dos más que Harry Kane (Tottenham Hotspur), 11 más que Sergio Agüero (Manchester Ciy) y 12 más que Jamie Vardy (Leicester City).

With 32 goals, Magnificent Mohamed Salah wins the 2017/18 @premierleague Golden Boot 👑 pic.twitter.com/hZ6KaU1yVJ — Liverpool FC (@LFC) May 13, 2018





El futbolista africano vio portería ante el Brighton y superó, además, al inglés Alan Shearer, al portugués Cristiano Ronaldo y al uruguayo Luis Suárez en la lista de máximos goleadores en una temporada de la Premier -liga de 38 partidos-.



"Estoy muy orgulloso de ganar la Bota de oro. Mi idea cuando regresé a Inglaterra era dar el 100 % y tener éxito aquí. Y así ha sido. Espero poder seguir haciéndolo bien el año que viene", dijo el 'Faraón'.



La liga inglesa premió también al guardameta español David de Gea (Manchester United) y le hizo entrega en los prolegómenos del duelo frente al Watford en Old Trafford del Guante de Oro al portero menos goleado del curso.

.@D_DeGea recibiendo el premio Golden Glove en la @premierleague .



¡No hay temor de que lo deje caer! #DaveSaves 👐 pic.twitter.com/OaP5iOga6c — Manchester United (@ManUtd_Es) May 13, 2018



Además del 'Golden Glove', De Gea ha sido nombrado mejor portero del año por el sindicato de futbolistas profesionales ingleses (PFA), mejor jugador del Manchester United según la afición y los jugadores del equipo, y fue incluido en el once ideal de la Premier League.



"Para mí, el Golden Glove es un premio muy especial porque es la primera vez que lo gano y porque, en el fondo, es un premio para todo el equipo, porque todos defendemos y todos atacamos", dijo De Gea a EFE antes de recibir el premio.



"Recibir este premio en Old Trafford, con toda la afición, es muy bonito. Queda un partido como la final de la FA Cup, pero estoy muy satisfecho de lo que he hecho esta temporada y con el cariño y reconocimiento que recibo en todas partes", prosiguió.



De Gea ha conquistado este curso su primer Guante de Oro después de mantener su portería a cero en 18 partidos de liga, superando al brasileño Ederson, guardameta del Manchester City.