Raúl Jiménez anota pero el Tottenham derrota a los Wolves

El Tottenham salió con los tres puntos del Molineux Stadium tras vencer al Wolverhampton (2-3) y enderezar su recorrido después de la derrota encajada en la pasada jornada en Londres contra el Manchester City.



El conjunto del argentino Mauricio Pochettino, rival del Barcelona en la Liga de Campeones, se recompuso tras padecer su tercer revés del curso con una hora de juego plagada de acierto ante un rival que estuvo cerca de equilibrar una desventaja de tres goles.



El Tottenham desatascó el partido ante el Wolverhampton, presionado por sus últimas derrotas que le han hecho decaer en la clasificación, antes de la media hora, con el gol de Erik Lamela a pase del coreano Son Heung-Min, que a los siete minutos tuvo que salir al campo en sustitución del lesionado Moussa Dembélé.

Tres después un centro de Kieran Trippier fue aprovechado por el brasileño Lucas Moura para ampliar la ventaja visitante a la media hora.



No faltó a la cita con el gol Harry Kane, que en el 61 pareció sentenciar el partido al firmar el tercer gol del conjunto londinenses.



Pero el cuadro del portugués Nuno Espirito Santo no decayó a pesar de la desventaja. Les impulsó una falta cometida dentro del área por Juan Foyth que transformado por el luso Rubén Neves desde los once metros.

La fe en puntuar creció a once minutos del final, con otra acción de Foyth. El penalti lo marcó el mexicano Raul Jimenez, que alentó al conjunto local.



El Wolverhampton buscó el empate pero careció de ocasiones claras y de acierto y el Tottenham sumó los tres puntos que le devuelven a la cuarta plaza, beneficiado por el empate del Arsenal con el Liverpool.