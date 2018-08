Oficial: West Ham ficha a Carlos 'La Roca' Sánchez

EFE

El West Ham United ha anunciado el fichaje del centrocampista internacional colombiano Carlos 'La Roca' Sánchez, procedente de la Fiorentina, con un contrato de dos años .

Sánchez, de 32 años, regresa así cuatro años después a la Premier League, por donde pasó sin pena ni gloria en el curso 2014/2015, en el que defendió los colores del Aston Villa.



"Estoy muy feliz de estar aquí. Emocionado y con ganas de conseguir grandes cosas. Me decanté por este equipo porque compite en la Premier League, porque es un gran equipo y porque tiene un proyecto muy llamativo", aseguró el colombiano, en unas declaraciones a la página web de los 'Hammers'.

"Siempre soñé con jugar en la Premier. Mi primera experiencia acá empezó muy bien pero no acabó de la mejor manera. Sin embargo, siempre mantuve el deseo de regresar, y ahora estoy muy agradecido con todos en el West Ham".



'La Roca' se ha convertido en el noveno refuerzo veraniego del equipo entrenado por Manuel Pellegrini, tras Lucas Pérez y Jack Wilshere (Arsenal), Felipe Anderson (Lazio), Andriy Yarmolenko (Borussia Dortmund), Fabián Balbuena (Corinthians), Ryan Fredericks (Fulham), Lukasz Fabianski (Swansea) e Issa Diop (Toulouse).



"Carlos es un futbolista con mucha experiencia y alguien al que he seguido muy de cerca y con admiración desde hace mucho tiempo. Conozco muy bien al seleccionador de Colombia, José Pékerman, y siempre me ha hablado muy bien de él. Estamos muy contentos de que haya elegido el West Ham y le deseamos mucha suerte", comentó Mario Husillos, director deportivo del equipo londinense.