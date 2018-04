Mourinho afirma que es imposible que De Gea deje al United

EFE

José Mourinho, entrenador del Manchester United, aseguró este viernes que no hay "ninguna posibilidad" de que el guardameta español David de Gea abandone el equipo de Old Trafford el próximo verano.



De Gea, nombrado recientemente mejor portero de la Premier League -quinta vez que consigue el galardón-, termina contrato con el United en junio de 2019, aunque el club tiene una opción para ampliarlo un año más.





El internacional español, de 27 años, relacionado en las últimas temporadas con el Real Madrid, no dejará el United en verano, dijo, confiado, Mourinho este viernes.



"No hay ninguna posibilidad de que se vaya", respondió el entrenador luso al ser preguntado por la continuidad del antiguo carcerbero del Atlético de Madrid.



David de Gea, que lleva siete cursos en Old Trafford, donde llegó procedente del Atlético de Madrid, es el máximo favorito para conquistar su quinto Guante de Oro de la Premier League y ha sido nombrado mejor portero del año en Inglaterra por quinta vez, la cuarta de forma consecutiva.



Esta campaña, el madrileño ha conseguido mantener su portería a cero en 21 encuentros, 17 de ellos en la Premier, y lleva dos de ventaja sobre el brasileño Ederson, del Manchester City, a falta de cuatro jornadas por disputarse