Mino Raiola habla de Pogba: "Ahorramos al Manchester United 100 millones"

Mino Raiola ha vuelto a despertar la polémica con sus últimas declaraciones y el agente ha llegado a asegurar que el fichaje de Paul Pogba por 105 millones de euros fue barato para el Manchester United.

"No presiono por encima del límite. Por el contrario, mira la transferencia de Pogba. Manchester United pagó 100 millones de euros, pero creo que deberían haber pagado 200 millones de euros. Pogba era un jugador barato. Tenía una cláusula en su contrato que decía que solo él podía decidir dónde jugaría la próxima temporada. No pudieron decidir por él. El jugador siempre debe mantener el control. La Juventus podría haberlo vendido por 200 millones de euros al Real Madrid, por lo que el Manchester United en realidad se ha ahorrado 100 millones de euros ", valoró en la revista holandesa Quote.

De hecho, el polémico representante dejar claro que "mientras los derechos de televisión sigan subiendo, los jugadores merecen que se les pague más".