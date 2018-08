Hat-Trick del Kun en la segunda jornada de la Premier

EFE



Sin Kevin De Bruyne, quien se perderá los tres próximos meses por una lesión en el ligamento de la rodilla derecha, el conjunto de Pep Guardiola volvió a demostrar que es el máximo favorito par revalidar el título de liga conquistado la temporada pasada.



La resistencia del conjunto de David Wagner -ya cayó en la primera jornada 0-3 a manos del Chelsea- duró 25 minutos en el Etihad Stadium, el tiempo que tardó Ederson en pillar desprevenida a la defensa y encontrar a Agüero con un balón largo para que el argentino se revolviera muy bien ante la salida de Hamer y la picara con la zurda desde la frontal del área.



Con el 1-0 el City jugó a placer y no tardó en ampliar su ventaja. Exactamente cinco minutos, ya que a la media hora fue el compañero de ataque del 'Kun', el brasileño Gabriel Jesús, el que encontró la red con un zurdazo tras una combinación con Benjamin Mendy al borde del área de castigo.



Sin tiempo para la reacción de los 'Terriers' llegó el tercero, cuando Agüero, el más listo de todos, recogió en el 35 un centro de Mendy que no blocó Hamer y empujó la redonda al fondo de la red.



Contra todo pronóstico descontó la visita antes del descanso: en una jugada puntual, Mounié peinó un saque de esquina desde el costado derecho en el minuto 43 y el balón le quedó franco a Stankovic, que sólo tuvo que poner el pie y empujar.



Si la primera mitad fue de dominio completo de los 'Citizens', la segunda no lo fue menos, y en 45 minutos los de casa volvieron a ver portería en tres ocasiones.



Primero fue 'El mago' David Silva (m.48) con un preciso libre directo desde la frontal, después Agüero completó su 'triplete' -se había topado con el palo pocos minutos antes- y por último Kongolo introdujo el balón sin querer en su propia portería tras una buena jugada personal del suplente Leroy Sané.