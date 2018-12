El United se reencuentra con el gol ante el Fulham

EFE

El español Juan Mata anotó este sábado su gol número 50 en la Premier League y ayudó a que el Manchester United golease al Fulham (4-1) y rompiese la racha de cuatro partidos sin ganar en liga.



El asturiano consiguió el segundo gol del encuentro, al batir a su compatriota Sergio Rico, titular en la meta de los 'Cottagers', con un buen disparo desde la frontal del área.



El gol significó que Mata se convierte en el quinto futbolista español en alcanzar los cincuenta goles en la Premier League, en la que, además, fue su aparición número 150 con los 'Diablos Rojos'.





Antes, Ashley Young adelantó al United con un gran disparo cruzado, que inició la necesaria goleada para los de José Mourinho, que acumulaban un bagaje de tres empates y una derrota en los últimos cuatro partidos ligueros.



Mata volvió a ser protagonista minutos antes del descanso cuando asistió a Lukaku para firmar el tercer gol de la tarde en Old Trafford.



La reacción del Fulham llegó muy tarde, con poco más de veinte minutos por disputarse. Ander Herrera, señalado esta semana en Inglaterra por un error en el empate ante el Arsenal, cometió un dudoso penalti sobre Aboubakar Kamara, que el propio Kamara se encargó de transformar.



No obstante, André Zambo Anguissa fue expulsado poco después y el Fulham se rindió. Marcus Rashford, a ocho minutos del final, redondeó la goleada.



La victoria permite a los de Mou meterse de manera provisional entre los seis mejores equipos de la liga, en sexta posición, con 26 puntos.



Encararán con un poco más de tranquilidad el último choque de la Liga de Campeones, que les medirá al Valencia el próximo miércoles.



El Fulham de Claudio Ranieri no despega y, pese a que comenzó la nueva era post Jokanovic, con una victoria ante el Southampton, desde aquel estreno luce dos derrotas y un empate, lo que no le permite salir del puesto de colista